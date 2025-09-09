Шість років провів в ізоляторах КДБ: де похований останній командир УПА Василь Кук

Розповідаємо про життєвий шлях і місце спочинку Василя Кука, який був наступником Романа Шухевича

Василь Кук — постать, яка після загибелі Романа Шухевича очолила визвольний рух, ставши останнім головнокомандувачем Української повстанської армії (УПА). Сьогодні, 9 вересня, минає 18 років з дня його смерті. Він дожив до здобуття незалежності України, а похований, згідно із заповітом, у рідному селі на Львівщині.

Шість років свого життя він провів у в'язницях — його взяли у полон співробітники КДБ. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Василя Кука.

Життєвий шлях Василя Кука

Під час Другої світової війни Василь Кук був одним з найактивніших організаторів підпілля. Він очолював крайовий провід ОУН на південно-східних українських землях. Після загибелі Романа Шухевича у 1950 році саме Василь Степанович став головнокомандувачем УПА і обіймав цю посаду до 1954 року. Також він очолював Українську Головну Визвольну Раду (УГВР).

Василь Кук

Арешт та звільнення

У травні 1954 року радянські спецслужби провели операцію, під час якої Кука взяли в полон. Його затримали завдяки завербованому підпільнику Миколі Примасу, якого він знав особисто. Протягом шести років Кука утримували в ізоляторах КДБ у Києві та Москві без вироку суду. Його звільнили у 1960 році в рамках політики десталінізації, яку проводив Микита Хрущов.

Місце спочинку - могила у рідному селі

Василь Кук помер 9 вересня 2007 року у віці 94 років у своїй київській квартирі. Цивільне прощання з ним відбулося 10 вересня в Будинку вчителя у Києві. Наступного дня, 11 вересня, його поховали у рідному селі Красне на Львівщині, як він і заповідав.

Василь Кук

Надгробок на могилі має форму хреста з викарбуваним українським гербом — тризубом. На плиті, окрім імені та дат життя (1913-2007), зазначені його військове звання та посада — генерал-хорунжий, Головнокомандувач УПА. Його місце поховання завжди прикрашене квітами та вінками, особливо в дні пам'яті та державні свята.

Могила Василя Кука у селі Красне

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні знаходиться будинок, де жив Степан Бандера. Тепер там — унікальний музей.