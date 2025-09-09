Шесть лет провел в изоляторах КГБ: где похоронен последний командир УПА Василий Кук

Рассказываем о жизненном пути и месте упокоения Василия Кука, который был преемником Романа Шухевича

Василий Кук — фигура, после гибели Романа Шухевича возглавившая освободительное движение, став последним главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА). Сегодня, 9 сентября, исполняется 18 лет со дня его смерти. Он дожил до обретения независимости Украины, а похоронен, согласно завещанию, в родном селе на Львовщине.

Шесть лет своей жизни он провел в тюрьмах – его взяли в плен сотрудники КГБ. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Василия Кука.

Жизненный путь Василия Кука

Во время Второй мировой войны Василий Кук был одним из самых активных организаторов подполья. Он возглавлял краевой провод ОУН на юго-восточных украинских землях. После гибели Романа Шухевича в 1950 году именно Василий Степанович стал главнокомандующим УПА и занимал этот пост до 1954 года. Также он возглавлял Украинский Главный Освободительный Совет (УГОС).

Василий Кук

Арест и освобождение

В мае 1954 года советские спецслужбы провели операцию, во время которой Кука взяли в плен. Его задержали благодаря завербованному подпольщику Николаю Примасу, которого он лично знал. В течение шести лет Кука держали в изоляторах КГБ в Киеве и Москве без приговора. Его освободили в 1960 году в рамках политики десталинизации, которую проводил Никита Хрущев.

Место упокоения — могила в родном селе

Василий Кук умер 9 сентября 2007 года в возрасте 94 лет в своей киевской квартире. Гражданское прощание с ним состоялось 10 сентября в Доме учителя в Киеве. На следующий день, 11 сентября, его похоронили в родном селе Красное Львовской области, как он и завещал.

Василий Кук

Надгробие на могиле имеет форму креста с отчеканенным украинским гербом — трезубцем. На плите, кроме имени и дат жизни (1913-2007), указаны его военное звание и должность – генерал-хорунжий, Главнокомандующий УПА. Его место захоронения всегда украшено цветами и венками, особенно в дни памяти и праздники.

Могила Василия Кука в селе Красное

