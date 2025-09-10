То проблема є чи ні? Що насправді відбувається з українським зерном і де воно застрягло

"Телеграф" розповідає, чи справді врожай 2025 року провальний і хто винен в проблемах із зерном

Попри тривожні прогнози, українці не мають проблем з урожаєм у 2025 році. Втім, перед аграрним сектором зараз стоять зовсім інші виклики.

Головною проблемою для аграріїв залишається не збір зерна, а його транспортування та зберігання. Хоча багато фермерів скаржаться на менші обсяги порівняно з торішнім роком, справжні цифри можна буде оцінити лише після завершення збору урожаю. Про це "Телеграфу" повідомив український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, аграрії традиційно рахують урожай по календарному року, а не у вересні, коли збір культур тільки розпочинається.

Охріменко зазначив, що війна справді вплинула на сільське господарство країни. "Так, війна внесла свої корективи — ми не збираємо стільки зерна, ніж до повномасштабного вторгнення. Частина землі замінована, частина під окупацією, тому аграріям доволі складно вирощувати урожай", — додав він.

Водночас експерт підкреслив, що Україна й досі виробляє пшеницю, кукурудзу та соняшник в обсягах, які значно перевищують внутрішні потреби, а надлишки йдуть на експорт. За його словами, головне завдання зараз полягає в тому, щоб менше було ударів по портах, щоб країна могла морем експортувати свою продукцію.

Найбільше ми постачаємо зерна і олію, каже Олександр Охріменко.

Економіст також зазначив, що за оцінками результати посівної компанії будуть трішки нижчими, ніж минулого року. Проте різниця не буде відчутною.

