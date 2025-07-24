"Бойові горобці в ділі": в Україні з сараною борються пернаті спецпризначенці (відео)

На Дніпропетровщині пернаті взялися рятувати врожай

Навала сарани на півдні та сході України не тільки лякає, а й стає причиною для жартів. До боротьби з комахами залучили "бойових горобців". Саме так охрестили пернатих, які масово кинулись нищити сарану на Дніпропетровщині. І це не перебільшення — в мережі з'явилось відео, де горобець їсть величезну сарану.

Причину для жартів дав професор Роман Новіцький. Доктор біологічних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, пояснюючи причини цього явища сказав: "З сараною борються наші горобці. Сотні горобців кинулися клювати поживну їжу".

На кадрах, опублікованих в соцмережі видно, що горобець зі своєю задачею впорався. Але фраза науковця та це відео викликали справжню хвилю гумору.

Схоже, що біолабораторії таки не підвели — жартують українці, посилаючись на популярну брехню російських пропагандистів. "Бідні горобці. Хоч би не переїли", — співчутливо коментує користувачка Оксана. Дмитро вважає, що у кожного своя боротьба — українці проти дронів, горобці — проти сарани. А дехто пропонує і більш радикальні ідеї — використати сарану проти росіян.

Коментарі про бойових горобців

Та не тільки горобці нищать сарану. В Запорізькій області у боротьбі зі шкідниками на городи випустили гусей та качок. Вони залюбки ласували хрумким делікатесом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сарана за кілька тижнів може розповсюдитися Україною. Ці комахи літають на висоті дронів та дуже швидко. Людей сарана не кусає, проте здатна накоїти лиха поївши посіви.