Так проблема есть или нет? Что на самом деле происходит с украинским зерном и где оно застряло

"Телеграф" рассказывает, действительно ли урожай 2025 года провальный и кто виноват в проблемах с зерном

Несмотря на тревожные прогнозы, у украинцев нет проблем с урожаем в 2025 году. Впрочем, перед аграрным сектором сейчас стоят совсем другие вызовы.

Главной проблемой для аграриев остается не сбор зерна, а его транспортировка и хранение. Хотя многие фермеры жалуются на меньшие объемы по сравнению с прошлым годом, настоящие цифры можно будет оценить только после завершения сбора урожая. Об этом "Телеграфу" сообщил украинский экономист, публицист и эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко. По его словам, аграрии традиционно считают урожай по календарному году, а не в сентябре, когда сбор культур только начинается.

Охрименко отметил, что война действительно повлияла на сельское хозяйство страны. "Да, война внесла свои коррективы — мы не собираем столько зерна, чем до полномасштабного вторжения. Часть земли заминирована, часть под оккупацией, поэтому аграриям сложно выращивать урожай", — добавил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украина до сих пор производит пшеницу, кукурузу и подсолнечник в объемах, значительно превышающих внутренние потребности, а излишки идут на экспорт. По его словам, главная задача сейчас состоит в том, чтобы меньше было ударов по портам, чтобы страна могла морем экспортировать свою продукцию.

Больше всего мы поставляем зерна и подсолнечного масла, говорит Александр Охрименко.

Экономист также отметил, что по оценкам результаты посевной компании будут немного ниже, чем в прошлом году. Однако разница не будет ощутима.

