Соняшники згоріли, фермери в розпачі, а платити будемо ми: 100 гривень за пляшку олії — це реальність

"Телеграф" з'ясовував, які сім кіл пекла пройшли українські аграрії цьогоріч та чи є підстави для різкого здорожчання олії

Фермери Херсонщини масово переорюють поля соняшника через катастрофічну посуху влітку 2025 року. Рослини не змогли нормально рости через брак вологи в ґрунті, а деякі навіть не встигли розквітнути. Також однією з основних причин неврожаю стало руйнування росіянами Каховської ГЕС, що унеможливило зрошування земель. На тлі цього існують побоювання серед українців, що ціни на олію восени та взимку зростуть до небес.

"Телеграф" з'ясував, чи можуть втрати урожаю олійних на півдні країни досягти критичних розмірів, чи буде у зв'язку зі зменшенням урожаю подорожчання олії до 100 грн за літр і навіть більше, та що кажуть експерти.

Фермери пережили сім кіл пекла цього року

Правобережжя Херсонщини страждає від значної посухи — опадів тут не було понад два місяці. Фермери розповідають, що ситуація катастрофічна. Більшість господарів вже почали переорювати поля з соняшником, оскільки тримати його до осені немає жодного сенсу.

Єдиний шанс зберегти хоча б частину врожаю мають найпізніше посіяні соняшники — ті, що посіяли приблизно до 20 червня. Решта посівів приречена. Ті фермери, які спробували зібрати врожай раніше, отримують лише 0,2-0,3 тонни з гектара замість нормальних показників.

Дніпропетровщина

Миколаївщина

Проблему посилюють й інші фактори. Окупанти навмисне знищують посіви, травневі заморозки також завдали шкоди, а через руйнування Каховської ГЕС стало неможливо організувати нормальне зрошування земель.

Ситуація невтішна і в інших областях України. Наприклад, у центрі та на заході країни більшої шкоди завдали травневі та подекуди і червневі заморозки. Не раз проходились шквали, сильні зливи з грозами, які буквально змивали поля і виламували рослини.

Фермери знищують соняшник, щоб підготувати посівні площі під озимі культури

Проте це не єдина напасть, з якою цьогоріч зіштовхнулись аграрії. Певним регіонам добряче дісталось і від сарани, одна зграя якої може зжерти ціле поле. А соняшник ці комахи дуже полюбляють смакувати.

Експерти оцінюють масштаби втрат

Фермерка і депутатка Алла Стоянова у коментарі "Телеграфу" дала невтішний прогноз.

Південь (Одеська і підконтрольна частина Херсонської області) згорів, а це 50% посівних площ. Все інше розсипано по всій країні сказала Алла Стоянова

Денис Марчук з Всеукраїнської аграрної ради частково підтверджує проблеми: "Зменшення врожаю буде. Центральні та південні регіони потерпають від посухи. Втрати по соняшнику можуть бути, адже в серпні також особливих дощів не передбачається. Але це не катастрофічні втрати, які не дадуть нам себе забезпечити, і ми не спрямуємо соняшник на переробку. Просто менша врожайність буде".

Економіст Олег Пендзин пояснює причини проблем на Херсонщині: "Давайте згадаймо з вами, що забезпечувало відповідні врожаї на Херсонщині — поливне землеробство. Після того коли була зірвана гребля Каховської ГЕС, і Каховське море пішло в Чорне море, ситуація з поливом значно погіршилась. Проте ситуація, яка виникла на Херсонщині, була очікуваною, адже величезні площі були під поливне землеробство".

Не все так критично для всієї країни?

Експерт наголошує, що говорити про катастрофу для всієї України передчасно. Соняшник в Україні вирощується в степовій зоні — на Кіровоградщині, Полтавщині, Миколаївщині, Одещині. Тому втрати на Херсонщині не означають автоматично дефіцит по всій країні.

Пендзин додає: "Ба більше, цей рік кращий за минулий, очікується більше соняшника. На Херсонщині ситуація очікувана, але всім аграріям зараз важко". Тим більше, Українська зернова асоціація вже заявила, що на 10% зернових буде більше, ніж минулого року.

В Україні дефіцит олії

Водночас в "Електронній зерновій біржі" України кажуть, що посушлива погода на Дніпропетровщині та Миколаївщині може зменшити врожай соняшника на 1 млн тонн, але на іншій території України умови для врожайності цієї культури більш сприятливі, тому прогноз залишається на рівні 13,5-14 млн тонн. А роздрібні ціни на олію, як стверджують експерти, ростуть через дефіцит пропозиції виробників. Деякі заводи вважають прибутковішим переробку сої та ріпаку, тому кількість пропозицій соняшникової олії на прилавках зменшується.

Ціни вже підскочили

Роздрібні ціни на олію почали зростати ще в червні-липні. За даними Мінфіну, у червні 2025 року середня ціна на олію була 80,62 гривні.

Середні ціни на олію в червні 2025 року

У липні ціна на олію ще зросла, що підтверджують дані Держстату. За останніми даними, індекс споживчих цін на олію становить 100,4. Це означає, що ціни зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем.

Індекс споживчих цін на товари та послуги у 2025 році

У роздрібних мережах ціни також підскочили. За даними сайту АТБ, найдешевша олія власного виробництва "Своя лінія" 0,9 літра коштує 72,27 гривні. Це означає, що ціна за літр становить 80,30 гривні.

Ціни на олію в АТБ

У мережі "Сільпо" літр олії коштує вже 96,99 гривні. Подібні ціни на цей продукт і в інших супермаркетах та магазинах.

Ціни на олію в "Сільпо"

Через що насправді подорожчала олія

Проте, судячи з заяв експертів, ціни на олію зростають не стільки через побоювання меншого врожаю соняшника та наслідків негоди, скільки через те, що попередні запаси врожаю закінчуються. Крім того, загальна інфляція в країні також впливає на вартість харчових продуктів.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що фермери бʼють на сполох через катастрофічно низьку врожайність. Селяни буквально борються за кожну зернину, однак у багатьох районах врожайність зведена до нуля.