Рус

Жорстка посуха загрожує врожаю озимини: аграріям дали поради на осінь

Автор
Тая Білан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ґрунт в Україні страждає від сильної посухи Новина оновлена 10 вересня 2025, 16:10
Ґрунт в Україні страждає від сильної посухи. Фото Колаж "Телеграф"

Синоптик попереджує, що через посуху посів озимих може затягнутися

На Черкащині тривають другі жнива, проте аграрії вже готуються до осінньої сівби озимих зернових. Оптимальні строки посіву в центральній частині країни починаються з середини вересня і тривають до середини жовтня. Проте у цьому сезоні сільськогосподарські роботи ускладнені через посуху.

Про ситуацію детальніше "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, з початку року кількість опадів склала лише 257 мм, що становить дещо більше половини від кліматичної норми і є однією з найменших за останні 100 років. Крім того, спекотна та суха погода призвела до критичного рівня ґрунтової засухи у центральній частині області. В результаті урожайність кукурудзи та соняшнику на більшості площ наразі є найнижчою за останні роки.

"Надзвичайно несприятливо складаються умови для формування вологозапасів ґрунту та сівби озимих. Станом на 10 вересня верхні шари ґрунту здебільшого сухі, а зволоження орного шару – одне із найгірших за період з 2000 року. Так, за першу декаду вересня при нормі опадів 22 мм фактично випало лише 0,8–12 мм. Лише локально на Лівобережжі за ніч 9 вересня випало 46 міліметрів", — сказав Постригань.

Відтак запаси продуктивної вологи у шарі 0–20 сантиметрів на більшості площ не перевищують 2–6 міліметри. Лише на заході області вони трохи кращі – 14–18 міліметрів. Середньодобова температура ґрунту становить 21–23°С, що вище середніх багаторічних показників для початку вересня — 17–19°С.

"Через дефіцит вологи та прогнозовану теплу суху погоду початок масової сівби озимих може затриматися до кінця вересня – початку жовтня. Якщо ж ґрунт готовий, але на глибині загортання насіння сухий, тоді сівбу слід відкласти до допустимих строків, (25.09-10.10). І, якщо опадів не буде, то сіяти треба в сухий ґрунт, бо в цей період настає прохолодніша погода, й насіння менше псується, а посіви не зріджуються. При цьому не слід чекати дощів, а сіяти, бо інакше втрачається 5-7 днів на культивацію й сівбу, що затримує сходи та погіршує розвиток рослин восени, – пояснив Віталій Постригань.

Ситуація ускладнена не лише на Черкащині, а й на більшості території України. І найбільш критичною є на півдні Одещини, де з серпня випало лише 1–4 мм опадів.

"За даними багаторічних спостережень, починаючи з 2000 року, умови для сівби озимих стали більш жорсткими. Посушливі умови траплялися у 15 випадках, але навіть у такі сезони завдяки відсутності ризиків вимерзання та раннім термінам відростання, врожаї збирали високі, – додав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у першій половині вересня в Україні переважала сонячна погода, однак незабаром вона зміниться на дощову та грозову. Синоптики попереджають, що вже з середини місяця в країну прийдуть західні циклони, які суттєво погіршать погодні умови.

Теги:
#Погода #Урожай #Гідрометцентр #Віталій Постригань #Озима