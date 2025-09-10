Жесткая засуха угрожает урожаю озимых: аграриям дали советы на осень

Синоптик предупреждает, что из-за засухи посев озимых может затянуться

В Черкасской области продолжается вторая жатва, однако аграрии уже готовятся к осеннему севу озимых зерновых. Оптимальные сроки посева в центральной части страны начинаются с середины сентября и продолжаются до середины октября. Однако в этом сезоне сельскохозяйственные работы осложнены из-за засухи.

О ситуации подробнее "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, с начала года количество осадков составило лишь 257 мм, что составляет несколько больше половины от климатической нормы и является одним из самых малых за последние 100 лет. Кроме того, жаркая и сухая погода привела к критическому уровню почвенной засухи в центральной части области. В результате урожайность кукурузы и подсолнечника на большинстве площадей сейчас самая низкая за последние годы.

"Чрезвычайно неблагоприятно складываются условия для формирования влагозапасов почвы и сева озимых. По состоянию на 10 сентября верхние слои почвы по большей части сухие, а увлажнение пахотного слоя — одно из худших за период с 2000 года. Так, за первую декаду сентября при норме осадков 2-2 мм фактически. Только локально на Левобережье за ночь 9 сентября выпало 46 миллиметров", — сказал Постригань.

Следовательно, запасы продуктивной влаги в слое 0–20 сантиметров на большинстве площадей не превышают 2–6 миллиметра. Только на западе области они немного лучше – 14–18 миллиметров. Среднесуточная температура почвы составляет 21–23°С, что выше средних многолетних показателей для начала сентября – 17–19°С.

"Из-за дефицита влаги и прогнозируемой теплой сухой погоды начало массового сева озимых может задержаться до конца сентября — начала октября. Если же почва готова, но на глубине заворачивания семян сухая, тогда сев следует отложить до допустимых сроков, (25.09-10.10). И если осадков не будет, то сеять надо в сухую почву, потому что в этот период наступает более холодная погода, и семена меньше портятся, а посевы не сжижаются. При этом не следует ожидать дождей, а сеять, потому что иначе теряется 5-7 дней на культивацию и сев, что задерживает всходы и ухудшает развитие растений осенью", – объяснил Виталий Постригань.

Ситуация затруднена не только в Черкасской области, но и на большинстве территории Украины. И наиболее критично на юге Одесщины, где с августа выпало лишь 1–4 мм осадков.

"По данным многолетних наблюдений, начиная с 2000 года, условия для сева озимых ужесточились. Засушливые условия случались в 15 случаях, но даже в такие сезоны благодаря отсутствию рисков вымерзания и ранним срокам отрастания, урожаи собирали высокие", — добавил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в первой половине сентября в Украине преобладала солнечная погода, однако вскоре она сменится дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают, что уже с середины месяца в страну придут западные циклоны, которые существенно ухудшат погодные условия.