Лізе на дерево задом наперед. Чому у Заходу хибна тактика спілкування з Путіним

Ігор Тимофєєв
Володимир Путін
Російського диктатора не цікавить укладання миру

Країни Заходу пропонують Україні різні гарантії безпеки, які стосуються повоєнного часу. Однак проблема полягає в тому, що Росія не відкрита до мирних переговорів. Тож навряд чи вони колись реально наберуть чинності.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній глава військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європейського парламенту Пекка Товері. Він пояснив, як має діяти Захід.

Більше читайте у публікації: "Путін може атакувати НАТО, ми маємо зосередитись на розгромі Росії, — інтервʼю з депутатом Європарламенту".

На його думку, позитивний знак, що європейські країни рухаються в напрямку надання гарантій безпеки Києву, усвідомлюючи, що хтось має їх надати. І це має бути щось більше, ніж просто аркуш паперу з чорнилом, який не спрацював 1994 року, як Будапештський меморандум.

— Водночас я погоджуюся, що ми йдемо дещо неправильним шляхом у цьому процесі. У нас у Фінляндії є приказка "лізти на дерево задом наперед", — каже колишній глава військової розвідки.

За його словами, російський диктатор Путін не має планів укладати мир.

— Його це не цікавить. Він просто намагається виграти час, розтягуючи переговорний процес дедалі більше — заперечуючи легітимність українського уряду та президента, висуваючи обмеження щодо того, хто може розміщувати сили як гарантію безпеки тощо, — продовжує євродепутат.

На його думку, це все — тактика Путіна.

— Ми повинні ігнорувати цю тактику й зосередитися на припиненні війни шляхом розгрому Росії — військовою та економічною силою. Оскільки ми не хочемо починати війну з ядерною державою, то повинні зробити друге найкраще — зруйнувати її економіку, яка вже зараз у дуже поганому стані.

Тож так, продовжуйте дискусії, дозвольте військовим робити планування — вони дуже добре це вміють. Але політично потрібно зосередитися на пошуку шляхів зруйнувати російську економіку й зупинити її можливості продовжувати цю війну, — підсумував Пекка Товері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав три проблеми з гарантіями безпеки для України.

