Без військ, але з літаками: Трамп висловився про гарантії безпеки для України

Трамп відкинув можливість присутності військових США в Україні

США все ж таки не планують відправляти до України війська у рамках надання гарантій безпеки. Забезпечувати присутність військових підрозділів будуть країни Європи. Допомогти Вашингтон може в інших питаннях — наприклад, відправивши авіацію для патрулювання неба.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американському виданню Daily Caller. Він відкинув можливість присутності військових США в Україні, але разом із тим заявив, що Вашингтон планує допомогти європейським країнам.

"Можливо, ми щось зробимо… Це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити" Президент США Дональд Трамп

При цьому Трампу довелося визнати, що без надання Україні гарантій безпеки мирні зусилля можуть завершитися невдачею. Але США не будуть забезпечувати гарантії "на землі" — це завдання Європи.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там" Президент США Дональд Трамп

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони мають гарантувати Україні стійкий мир. Мова йде про посилення української армії, санкції проти російського режиму та аналог НАТО для Києва.

При цьому на Заході також вже створили приблизний план того, як забезпечуватимуться гарантії безпеки для України у післявоєнний період. Це включає як розміщення військ союзних країн, так і підтримку боєздатності української армії.