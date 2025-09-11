Лезет на дерево задом наперед. Почему у Запада ошибочная тактика общения с Путиным

Российского диктатора не интересует заключение мира

Страны Запада предлагают Украине различные гарантии безопасности, касающиеся послевоенного времени. Однако проблема заключается в том, что Россия не открыта для мирных переговоров. Так что вряд ли они когда-либо реально вступят в силу.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери. Он объяснил, как должен действовать Запад.

Больше читайте в публикации: "Путин может атаковать НАТО, мы должны сосредоточиться на разгроме России — интервью с депутатом Европарламента".

По его мнению, положительный знак, что европейские страны двигаются в направлении предоставления гарантий безопасности Киеву, осознавая, что кто-то должен их предоставить. И это должно быть нечто большее, чем просто лист бумаги с чернилами, который не сработал в 1994 году, как Будапештский меморандум.

— В то же время, я соглашаюсь, что мы идем несколько неправильным путем в этом процессе. У нас в Финляндии есть поговорка "лезть на дерево задом наперед", — говорит бывший глава военной разведки.

По его словам, у российского диктатора Путина нет планов заключать мир.

— Его это не интересует. Он просто пытается выиграть время, растягивая переговорный процесс все больше — отрицая легитимность украинского правительства и президента, выдвигая ограничения по поводу того, кто может размещать силы как гарантию безопасности и тому подобное, — продолжает евродепутат.

По его мнению, это все тактика Путина.

— Мы должны игнорировать эту тактику и сосредоточиться на прекращении войны путем разгрома России военной и экономической силой. Поскольку мы не хотим начинать войну с ядерным государством, то должны сделать второе как можно лучше — разрушить ее экономику, которая уже сейчас пребывает в очень плохом состоянии.

Так что продолжайте дискуссии, разрешите военным делать планирование — они очень хорошо это умеют. Но политически нужно сосредоточиться на поиске путей, чтобы разрушить российскую экономику и остановить ее возможности продолжать эту войну, — подытожил Пекка Товери.

Напомним, ранее "Телеграф" назвал три проблемы с гарантиями безопасности для Украины.