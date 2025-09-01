Формула "їжака": у Брюсселі розкрили 4 ключові компоненти безпеки для України

Україна має мати право сама обирати своє майбутнє — це в Єврокомісії вважають важливим чинником гарантій безпеки

Гарантії безпеки для України мають базуватися на мощі її Збройних сил та підтримці партнерів, зокрема Європейського Союзу, США та "Коаліції охочих". ЄС працює над тим, щоб забезпечити Україну пакетом безпеки до моменту можливих переговорів із Росією.

Про це 1 вересня під час брифінгу заявила заступник головного представника Європейської комісії Аріанна Подеста, повідомляє кореспондентка "Телеграфа" з Брюсселя.

Гарантії безпеки для України, на нашу думку, мають виходити насамперед від потужності українських Збройних сил, які не повинні бути обмежені у своєму складі, чисельності та можливості співпрацювати з третіми країнами.

Аріанна Подеста

Подеста нагадала, що Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн послідовно просуває ідею так званої "стратегії їжака" — підходу, який має зробити Україну "нездатною до поглинання" зовнішнім агресором. Другим рівнем гарантій, за її словами, є політична, військова та фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів:

"Підтримка, яку надає "Коаліція охочих", і, звичайно, Європейський Союз разом із ними, із залученням США… має важливе значення для забезпечення гарантій безпеки, які можуть дати Україні достатню впевненість у майбутньому", – підкреслила Аріанна Подеста.

Як зазначила речниця, в ЄС уже напрацьований базовий план гарантій:

"Дискусії тривають протягом кількох тижнів, а можливо, і місяців — на технічному, політичному та військовому рівнях. Саме це формує основу… Президентка говорить, що наразі існує досить чіткий план щодо гарантій безпеки", – повідомила заступниця головного речника.

Третім елементом гарантій Подеста назвала масштабування оборонних спроможностей у самому Європейському Союзі. Четвертий — гарантія суверенного права України самостійно вирішувати своє майбутнє в ЄС:

Ми завжди наголошували, що цей вибір має залишатися в руках України, і ми підтвердимо, що так воно і є.

Аріанна Подеста. Фото: Christophe Licoppe/European Union

За словами Подести, ЄС прагне, щоб Україна підійшла до можливих переговорів із РФ із максимально сильною позицією.

"Ми працюємо над тим, щоб поставити Україну за стіл переговорів із пакетом гарантій безпеки, який дозволить їй відчувати себе впевнено… Але, очевидно, це крок, який має бути здійснений насамперед тоді, коли Росія вирішить вступити в переговори", — наголосила вона.

Наразі, за її словами, жодних ознак готовності з боку РФ до конструктивного діалогу немає:

Ми очікуємо на реальні переговори, які зможуть досягти справедливого та міцного миру для України. Але зрозуміло, що цього поки що не сталося. Саме тому робота над гарантіями безпеки продовжується, щоб бути готовими до цього моменту. Аріанна Подеста

