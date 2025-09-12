Их дом – тюрьма. Нардеп объяснил, почему не наказывают "бусификаторов" из ТЦК

Пригодность к службе определяет ВЛК, но все орехи сыплются на ТЦК

Военнослужащие ТЦК и СП, превышающие полномочия или совершающие другие правонарушения, должны нести ответственность, в том числе уголовную. Однако в половине резонансных дел факт насилия со стороны людей в военной форме не подтверждается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он пояснил, что мешает привлекать к ответственности военных, занимающихся произволом и "бусификацией".

— Если "человек, который имел признаки военной формы одежды" (поскольку я не знаю — это представитель ТЦК или нет, применяет физическую силу к гражданам Украины, лишая их таким образом свободы), его дом — тюрьма. Я сразу об этом говорил и буду говорить, — подчеркнул нардеп.

По его словам, когда он получает официальные обращения о "бусификации", то сразу поднимает "на уши" полицию, прокуратуру, военную службу правопорядка, представителей ТЦК и т.д. И добивается, чтобы ему не просто дали отписку, что "не было превышения полномочий", а заставляет открывать производство, собирать видеодоказательства и т.д.

— Я считаю, что это недопустимо, и за это должна быть уголовная ответственность. Она, кстати, и так есть. Вопрос в другом, что люди, к которым было применено такое физическое влияние, к сожалению, не пишут обращения. Так что если можете, напишите, что депутат Федиенко готов их принимать, — говорит "слуга".

Он добавил, что из тех историй, которыми он занимался, факты подтверждаются 50 на 50.

— Люди на эмоциях пишут в социальных сетях, но когда начинаешь разбираться, то возникают разные моменты. Очень простой пример. ТЦК мобилизовала человека с инвалидностью (так это преподносится). Я достаю свой самурайско-депутатский "меч", начинаю всех крошить в капусту, но потом мне предоставляют документ, по которому человек может проходить службу в подразделениях связи, оперативного обеспечения, ТЦК и СП и так далее, — рассказывает член оборонного комитета.

По его словам, центр комплектования выполнил свою работу, но не определяет пригодность к службе. Это делает ВЛК в соответствии с приказом №420 Минобороны, регламентирующим работу комиссий.

— Почему об этом приказе общество вообще молчит. Почему-то о ВЛК, определяющих пригодность, общество молчит. А что делать ТЦК? Не мобилизовать такого человека? Тогда к ним придет ГБР, потому что это злоупотребление служебным положением. У него есть бумажка, что он пригоден к службе. Он не может этого человека не мобилизовать, но его не отправят в стрелки штурмового подразделения. Ведь в армии есть не только они, там в большом количестве нужны связные, электрики, делопроизводители, бухгалтеры, экономисты, юристы. То есть, все бытовые профессии, которые имеются на обычном предприятии, —подытожил Александр Федиенко.

