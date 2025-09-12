Українці будуть мерзнути в оселях? Нардеп назвав причину, яка може зірвати опалювальний сезон

Минулого року нас врятувала тепла зима, але тепер так може не пощастити

Опалювальний сезон 2025-2026 року може бути складним для України. Минула зима була теплою, й Україна пройшла холодний сезон без проблем, але якщо цього року зима буде більш суворою, є ризик, що газу не вистачить.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат, перший заступник енергетичного комітету ВР Олексій Кучеренко. Ми проаналізували перспективи української енергетики на найближчу зиму: Без світла і тепла: чи зможе Путін реалізувати свій бридкий сценарій і зруйнувати українську енергетику

Я особисто днями почув від Корецього (Сергій Корецький, — теперішній голова правління НАК "Нафтогаз України", — ред.), що ми в минулому році витратили газ фактично під нуль, і що сховища попереднім керівництвом "Нафтогазу" були практично спустошені. І тому коли ви ставите питання – чи вистачить практично таких самих обсягів газу, як і в минулому році, то мені теж це дуже цікаво Олексій Кучеренко

Експерт висловив сподівання, що розрахунки Уряду при затвердженні балансних показників на рівні 13,2 мільярди кубометрів, обґрунтовані. Саме такі цифри внесені в програму дій Уряду.

Але, по-перше, минула зима була дуже теплою, і абсолютно не факт, що ця буде такою ж. По-друге, додається електрична газова генерація, яка також працює на газу. Це може бути півмільярда-мільярд кубометрів. От тому в мене і є сумніви в цьому балансі Олексій Кучеренко

Нагадаємо, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук дала "Телеграфу" прогноз, чи будуть газові блекаути цієї зими. Вона оцінила, чи вистачить країні газу і грошей для його імпорту, щоб пройти опалювальний сезон без кризових сценаріїв.