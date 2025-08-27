Лише питання часу? Чому росіяни знову знищують українську енергетику і чи чекати блекаутів

"Телеграф" пояснює, яку загрозу несуть нові атаки Росії проти української енергетики

Російські війська відновили систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України після кількамісячної паузи. У ніч на 27 серпня ворожі безпілотники атакували об'єкти енергетики та газотранспортної системи в шести областях країни.

"Телеграф" з'ясовував, чи призведуть нові обстріли до масштабних відключень електроенергії та як це може вплинути на підготовку до опалювального сезону. Експерти пояснюють причини відновлення атак та прогнозують розвиток ситуації.

Нічний кошмар: 6 областей опинились під прицілом росіян

Російські безпілотники завдали ударів по енергетичних об'єктах у Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях. Найбільших пошкоджень зазнали Суми, де без електропостачання залишилася значна частина міста та промислові споживачі.

На Полтавщині ж ворог цілеспрямовано атакував газотранспортну інфраструктуру, завдавши їй значних ушкоджень. У Чернігівській області через удари БПЛА типу "Шахед" пошкоджено електропідстанцію та вежу мобільного зв'язку, частина Новгород-Сіверського району лишилася без струму.

У Сумах через знеструмлення всіх об'єктів водоканалу воду подають за графіком — з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. Критично важливі заклади переведено на альтернативне електропостачання, розгорнуто пункти незламності.

6 областей опинились під прицілом росіян

"Безкарність" як привід: що змусило росіян повернутися до старої тактики

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни відновили удари по енергетиці через "безкарність та відсутність пекельних санкцій". За його словами, Україна також завдає болючих ударів по території РФ, але поки це робить переважно сама.

Міністерство енергетики розцінює російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Відомство назвало це черговим актом енергетичного терору, спрямованим проти мирного населення.

Енергетики та газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення постачання. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби, триває оцінка завданої шкоди.

Енергетичний терор або чому потрібно речі називати своїми іменами

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, очільник Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі "Телеграфу" пояснив, що пауза в атаках на енергетику не означала відмови росіян від своїх цілей. "Вони просто побачили, що належного ефекту це не дає, і є інші пріоритети. Запас ракет і дронів же не безмежний", — зазначив експерт.

За його словами, в останні місяці росіяни зосереджувалися на ураженні об'єктів оборонно-промислового комплексу та терорі цивільного населення. Тепер очевидно виділено певний обсяг боєзапасів на повернення до атак енергетичної інфраструктури.

"Тут насправді нічого неочікуваного немає. Раніше чи пізніше вони б це робили" Михайло Гончар.

Експерт зауважив, що ракети і дрони в Росії не закінчилися, залишалося лише питання часу, коли вони знову переорієнтуються на енергетичні об'єкти.

Гроші є, але … Який прогноз на опалювальний сезон

Щодо загроз блекауту, Михайло Гончар зазначив, що про масштабні відключення наразі говорити зарано. Енергетикам вдалося відновити уражені потужності, плюс проведено роботи з інженерного захисту об'єктів. Це створило "цілком комфортну ситуацію" влітку, незважаючи на дефіцит потужностей.

"Розраховувати на те, що далі буде так, як було, це просто наївно", — попередив експерт. Він нагадав, що у Росії залишаються ракети і дрони, тому нові атаки неминучі.

Щодо опалювального сезону, то за словами Гончара, з урахуванням дозакачки підземних сховищ газу, Україні повинно вистачити ресурсів. Проте ворог розуміє це і тому переорієнтовується на удари по об'єктах газовидобутку.

"Навіть втративши певну частину газової добутку, будуть використовуватися підземні сховища і прямий імпорт. Цього практично не уникнути, особливо в другій половині зими", — пояснив експерт. Він зазначив, що на 80% вже забезпечено те, що необхідно для зими, але важливо зберегти темпи закачки попри зростання цін на європейському ринку напередодні опалювального сезону. Гроші на це є, впевнений фахівець.

"Нафтогаз роздобуває гроші, десь там і уряд, і кредити ЄБРР. Принаймні, імпорт і закачка газу йдуть", — сказав Гончар.

Раніше "Телеграф" також писав, що "дорога життя" до Херсона тепер під атакою дронів. Через активність російських дронів українців закликали не пересуватись цим маршрутом.