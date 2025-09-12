Украинцы будут мерзнуть в домах? Нардеп назвал причину, которая может сорвать отопительный сезон

В прошлом году нас спасла теплая зима, но теперь так может не повезти

Отопительный сезон 2025-2026 года может быть сложным для Украины. Прошлая зима была теплой, и Украина прошла холодный сезон без проблем, но если в этом году зима будет более суровой, есть риск, что газа не хватит.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат, первый заместитель энергетического комитета ВР Алексей Кучеренко. Мы проанализировали перспективы украинской энергетики на ближайшую зиму: Без света и тепла: сможет ли Путин осуществить свой мерзкий сценарий и разрушить украинскую энергетику

Я лично на днях услышал от Корецкого (Сергей Корецкий, нынешний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", ред.), что мы в прошлом году потратили газ фактически под ноль, и что хранилища предыдущим руководством "Нафтогаза" были практически опустошены. И поэтому когда вы задаетесь вопросом – хватит ли практически таких же объемов газа, как и в прошлом году, то мне тоже это очень интересно Алексей Кучеренко

Эксперт выразил надежду, что расчеты правительства при утверждении балансных показателей на уровне 13,2 миллиарда кубометров, обоснованы. Именно такие цифры внесены в программу действий правительства.

Но, во-первых, прошедшая зима была очень теплой, и совершенно не факт, что эта будет такой же. Во-вторых, прилагается электрическая газовая генерация, которая также работает на газе. Это может быть полмиллиарда-миллиард кубометров. Вот поэтому у меня и есть сомнения в этом балансе Алексей Кучеренко

Напомним, ранее министр энергетики Светлана Гринчук дала "Телеграфу" прогноз, будут ли газовые блекауты этой зимой. Она оценила, хватит ли стране газа и денег для его импорта, чтобы пройти отопительный сезон без кризисных сценариев.