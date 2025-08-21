Зиму ми витримаємо, якщо… – міністерка енергетики розказала, чи будуть блекаути цього року

Обстріли Росії вносять свої корективи

До опалювального сезону 2025-2026, як і останні три роки, Україна готується під мінорний акомпанемент російських ударів по критичній інфраструктурі. Під прицілом окупантів електрична генерація і звісно ж газ: транспортування і видобуток.

Чи вистачить країні блакитного палива і грошей для його імпорту, щоб пройти майбутній опалювальний сезон без кризових сценаріїв? Чи можливі газові блекаути взимку, про які попереджають в парламенті? На ці питання в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" відповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

– Пані Світлано, назвіть, будь ласка, актуальні, станом на зараз, розрахунки необхідної кількості газу в сховищах, для проходження майбутнього опалювального сезону.

– 13,2 млрд кубометрів – мета до опалювального сезону, 4,6 млрд кубометрів – мета по імпорту.

– Цих 13,2 млрд кубометрів країні вистачить лише за умов теплої, поблажливої зими?

– Це має забезпечити нашу потребу в природному газі на період опалювального сезону за будь-яких умов: теплої чи холодної зими.

Але це мінімум, який ми плануємо. Насправді, я думаю, що буде і більше, але зараз казати про це ще зарано.

– Чи розглядається в міністерстві сценарій продовження імпорту газу вже після початку опалювального сезону? Власне, як це було і минулого року.

– Поки такий сценарій не розглядається. Якщо ми встигнемо заповнити сховища і закупити газу стільки, скільки нам треба зараз, то, думаю, нам має вистачити. Навіть, якщо орієнтуватися на потреби минулого року, то нам вистачило своїх запасів.

Крім того, ми ж і надалі будемо нарощувати видобуток. Це також один з пріоритетів.

– Гаразд, а чи вистачить "Нафтогазу" грошей, щоб заповнити сховища до рівня цього необхідного мінімуму у 13,2 млрд кубометрів? Я чув експертні оцінки і вони в цьому плані не надто оптимістичні.

– Всього вистачає. Були і внутрішні кредити від національних банків, ЄБРР надав грант, Норвегія надала 80 мільйонів євро. Тобто фінансовий ресурс, який потрібен до початку опалювального сезону у нас є.

– Газових блекаутів майбутньої зими варто чекати? Така вірогідність існує, адже немає ж ілюзій, що РФ раптом припинить завдавати удари по критичній інфраструктурі.

– У нас практично всі експерти в галузі енергетики прогнозували, що зима буде з 10-годинними відключеннями, що влітку не буде електроенергії. Щось з цього справдилося? Ні! У нас і взимку була електроенергія і всього вистачило (в тому числі, і ресурсів) і літо ми пройшли без відключень.

Тому, без сильних атак ми плануємо, що все так і буде. А експертів, звісно, я дуже люблю і поважаю, але вони у нас на половину експерти, а на половину екстрасенси.