Це бізнес. Експерт розповів, чому не треба вірити маренням Путіна про перекриття Україні газу і нафти

Юрій Корольчук вважає, що заява Путіна про блокування енергоресурсів може бути, як елемент переговорного процесу

Угорщина і Словаччина не наважаться на блокування газу для України. Ці країни орієнтуються на закони ЄС, а не національне законодавство.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав cпівзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він не надто вірить у "перекриття вентиля".

За словами експерта, для операторів Словаччини та Угорщини – це бізнес. Він пояснив, що країни транзитують, перепродують газ з європейських ринків і на цьому заробляють.

Більше читайте у публікації: Без світла і тепла: чи зможе Путін реалізувати свій бридкий сценарій і зруйнувати українську енергетику

Я не думаю, що їхнім політикам, адже це все-таки демократичні країни, вдасться просто так сказати бізнесу – "припиніть транзит". Є європейські правила, є третій енергопакет (пакет законів ЄС щодо правил внутрішнього європейського ринку газу, — ред.). Думаю, що й сам Путін, коли це заявляв, скоріше за все розумів, що ніхто на такий крок не піде. Адже це буде загальноєвропейський скандал каже Корольчук

Експерт бачить у цій заяві про обмеження енергоресурсів елементи політичного тиску. За його словами, можливо, це також елементи переговорного процесу.

Що передувало

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву, де він пропонує обмежити постачання України енергоресурсів. На це відреагували не тільки в Україні, але й Словаччині.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо очевидно остерігаючись реакції інших західних країн, намагався спростувати сам факт розмови з Путіним про можливу енергоблокаду України.

А ось президент України Володимир Зеленський у цьому плані був досить категоричним. Він заявив, що наша країна готова до постачання газу і нафти на території Словаччини. Натомість головною умовою є те, щоб це не був російський газ і нафта, адже триває війна.