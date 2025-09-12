Это бизнес. Эксперт рассказал, почему не стоит верить бредням Путина о перекрытии Украине газа и нефти

Юрий Корольчук считает, что заявление Путина о блокировании энергоресурсов может быть как элемент переговорного процесса

Венгрия и Словакия не решатся блокировать газ для Украины. Эти страны ориентируются на законы ЕС, а не на национальное законодательство.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он не слишком верит в "перекрытие вентиля".

По словам эксперта, для операторов Словакии и Венгрии – это бизнес. Он пояснил, что страны транзитируют, перепродают газ с европейских рынков и на этом зарабатывают.

Я не думаю, что их политикам, ведь это все-таки демократические страны, удастся просто так сказать бизнесу – "прекратите транзит". Есть европейские правила, есть третий энергопакет (пакет законов ЕС по правилам внутреннего европейского рынка газа — ред.). Думаю, что и сам Путин, когда это заявлял, скорее всего, понимал, что никто на такой шаг не пойдет. Это ведь будет общеевропейский скандал говорит Корольчук

Эксперт видит в этом заявлении об ограничении энергоресурсов элементы политического давления. По его словам, возможно, это тоже элементы переговорного процесса.

Что предшествовало

Президент России Владимир Путин сделал заявление, где предлагает ограничить поставки Украины энергоресурсов. На это отреагировали не только в Украине, но и в Словакии.

Словацкий премьер Роберт Фицо очевидно опасаясь реакции других западных стран, пытался опровергнуть сам факт разговора с Путиным о возможной энергоблокаде Украины.

А вот президент Украины Владимир Зеленский в этом отношении был достаточно категоричным. Он заявил, что наша страна готова к снабжению газа и нефти на территории Словакии. Главным же условием является то, чтобы это не был российский газ и нефть, ведь идет война.