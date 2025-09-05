Фіцо і Зеленський зустрілись в Ужгороді. Про що говорили

Президент України вже поділився першими враженнями

В Ужгороді 5 вересня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Головною темою їх переговорів стала енергетична інфраструктура.

Про це повідомляє Укрінформ. Зазначається, що спочатку лідери мали закриту зустріч, а потім запланована пресконференція.

Відомо, що Зеленський вже назвав розмову із премʼєр-міністром Словаччини "змістовною". Він наголосив, що поінформував Фіцо про розмову із президентом США Дональдом Трампом та результати засідання Коаліції охочих.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього Фіцо мав особисту зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, якому скаржився на Україну. Прем'єр-міністр Словаччини обурений ударами Києва по нафтопроводу "Дружба", адже внаслідок цього Братислава та Будапешт, Угорщина, залишись без російської нафти.

Ба більше, під час розмови з Фіцо Путін розповів йому, чим "натиснути", аби Україна припинила ставити під загрозу постачання нафти з Росії. Окрім того, лідер Словаччини пообіцяв блокувати план Єврокомісії із припинення залежності від російських енергоносіїв.

