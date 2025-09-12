Не одна и не две. Сколько было улиц Ленина в Киеве и как они называются сегодня (карта)

Бывшие советские топонимы уступили место именам выдающихся украинских личностей

В Киеве в разное время существовало несколько улиц под названием "Ленина". С началом процесса декоммунизации, направленного на избавление от советской символики, эти улицы получили новые, современные названия, связанные с историей и культурой Украины.

"Телеграф" рассказывает подробнее о бывших улицах Ленина в разных районах столицы. Сегодня они носят имена выдающихся украинских личностей.

Улица Богдана Хмельницкого (Шевченковский район)

Первая улица Ленина появилась в Киеве в начале 20 века – это была бывшая Фундуклеевская улица. Сейчас она переименована в честь Богдана Хмельницкого – одного из важнейших исторических деятелей Украины. Это символическое восстановление имени на карте Киева подчеркивает возврат к национальным ценностям и наследию.

Улица Евгения Харченко (Дарницкий район)

Эта улица раньше также называлась Ленина. После декоммунизации ей было присвоено имя Евгения Харченко — жителя Бортничей, погибшего во время боев за Иловайск. Новое имя призвано почтить память героя, сохранить историческое наследие и локальную идентичность района.

Улица Радосинская (Деснянский район)

Еще одна из бывших улиц Ленина теперь известна как улица Радосинская. Это переименование стало частью масштабной кампании по ликвидации советских названий на карте Киева, что помогло вернуть исторические или дать новые локальные наименования. Современное название улицы – в честь исторической местности Радосинь.

Улица Сергея Колоса (Соломенский район)

В Соломенском районе бывшая улица Ленина получила имя Сергея Колоса. Оно принадлежит известному украинскому художнику и искусствоведу, мастеру художественного ткачества, графику и педагогу.

Другие бывшие топонимы "Ленина" в Киеве

Кроме этих известных переименований, в Киеве исторически существовало больше улиц, переулков и бульваров, связанных с именем Ленина и советской топонимикой. Кроме того, в разных районах города существовали улица Ильича в Дарнице, улица Володи Ульянова на Никольской Борщаговке, переулок В. Ульянова в Беличах,

Отдельного внимания заслуживает бульвар Ленина, который располагался в Соломенском районе Киева. Этот бульвар был проложен в конце 1920-х – начале 1930-х годов, и уже в 1944 году он официально получил название бульвар Ленина. Однако в рамках декоммунизации переименован в Чоколовский бульвар. Современное название существует с 1993 года, в честь киевского общественного деятеля конца XIX — начала XX века Николая Чоколова, имя которого носила эта местность.

В целом в рамках декоммунизации в 2014-2016 годах улицы, носившие имена советских вождей, массово переименовывались. Также менялись названия улиц и переулков, названных в честь других советских деятелей, таких как Эрнст Тельман, Михаил Фрунзе, Максим Горький, Феликс Дзержинский, Федор Сергеев (Артем), Иван Лепсе и других.

Эти переименования проводились с целью возвращения исторических названий или присвоения таких, которые отражают национальную историю, культуру и выдающихся украинских деятелей, восстанавливая украинскую идентичность в городском пространстве.

Ранее Телеграф рассказывал, когда в Киеве появились первые районы и как они назывались. Кстати, их было десять.