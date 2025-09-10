"Фронт безжальний, наш обов’язок ще не виконано": ветеран з Колумбії про участь в обороні України
Боєць із Колумбії розповів про свою мотивацію долучитися до боротьби за свободу України
Військовослужбовець Гадес – родом з Колумбії. З перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до захисту України – нищив росіян на Харківщині, у Петропавлівці, що неподалік Куп’янська. Його позивний має символічне значення, це – ім’я володаря потойбічного царства. Для побратимів бійця 1 Інтернаціонального легіону оборони воно слугує нагадуванням, адже кожен день на полі бою несе ризики. Втім, попередження цей позивний несе і для ворога – вкрай небагатьом щастить повернутися живим з Гадесових володінь.
Не зміг стояти осторонь: як колумбієць долучився до захисту України
Гадес – професійний військовий, який долучився до армії майже двадцять років тому. Його перший бойовий досвід був отриманий у Колумбії, згодом – у Французькому іноземному легіоні, а після цього боєць працював у приватних військових компаніях на Близькому Сході та Африці.
Коли 24 лютого 2022 почалося російське вторгнення, він вже будував своє мирне життя в Німеччині та Швейцарії, однак залишитися осторонь несправедливості не зміг.
У 2022 році мій колишній командир запропонував приєднатися до спецпідрозділу в Україні. Я вирішив приїхати, бо росіяни – це загарбники, які хочуть відібрати свободу в українського народу. Жодна нація у світі не має права привласнювати свободу іншої. Я воюю проти цього
За довгі двадцять років військової кар’єри він опанував широкий арсенал стрілецької зброї, і в Україні, де поле бою вимагає великих знань та універсальності, це стало в пригоді.
"У колумбійській армії моєю основною зброєю була ізраїльська гвинтівка Galil. У Французькому іноземному легіоні, я спеціалізувався як снайпер. У відрядженнях до Африки та Близького Сходу працював із німецькою Heckler&Koch. В Україні починав із АК, потім перейшов на CZ BREN, а нині знову працюю із компактною версією АК – АКС-74У", – перерахував боєць.
І хоч боєць володіє сучасними видами озброєння, віддає перевагу більш традиційній платформі АК, і причина цьому досить проста та прагматична – це найпоширеніша трофейна здобич на ворожих позиціях.
"З часом я зібрав чимало трофеїв на передовій – переважно ворожі АК. Це стара зброя, але далеко не застаріла. Звичайно, чеська CZ BREN чи американська М4 – більш сучасна зброя. Але у "калаша" є своя перевага – він працює навіть у воді та піску, коли все інше може вийти з ладу", – розповів військовий.
Кожна звитяга заслуговує на відзнаку
Гадес служить в піхоті, саме там, "на нулі", серед багнюки, руїн та знищеної снарядами природи, він та його побратими вступають у прямий вогневий контакт з російськими окупантами.
Місія завжди одна: знищити загарбників. Як ми цього досягаємо? Вбиваючи їх. Іншого способу не вигадали
Він визнає, що вихід на кожне бойове завдання є великим ризиком для здоров’я та життя бійця, тож кожна звитяга заслуговує на нагороду:
"Тут, в Україні, я отримав багато медалей, бо воював у найгарячіших місцях. Наприклад, минулого року я був у Старомайорському, на Донеччині. Пробув на позиціях 21 день. Бої були надзвичайно запеклими – я ледь не втратив життя. Після цього майже пів року провів у шпиталі, щоб відновитись", – повідомив боєць.
Чим захисники України відрізняються від російських окупантів
Гадес переконаний: головною відмінністю між українськими захисниками та ворогом є усвідомлене почуття обов’язку. За його словами, іноземні добровольці приєднуються до Легіону з чітким розумінням, заради чого вони тут.
Ми боремося за свободу України. Це ідея, яка надає сил. У ворога ж немає справжньої мети, за яку варто битися. Багато хто з них немов самі напрошуються на смерть. Бо вони не мають жодного бажання повертатися до себе додому
Проте, недостатньо однієї сміливості, аби вижити та перемогти такого ворога як Росія. Щоби воювати поруч з такими бійцями, як Гадес, треба опанувати широкий набір навичок.
"99% бійців, які приєдналися до Першого батальйону, приїхали з-за кордону. У себе вдома чимало з них служили у війську, часто у спецпідрозділах. Ми всі добре навчені. Майже як сили спеціальних операцій", – каже той.
І якщо воїни, що борються за свободу України, роблять ставку саме на якість особового складу, то ворог, навпаки, хоче виграти війну кількістю.
"Натомість ворог хоче виграти війну кількістю, а не якістю. Вони просто женуть людей уперед – хвиля за хвилею. Чому вони приїжджають сюди вмирати? Бо вони не солдати, а дурні, яких їхні командири відправляють на забій", – зауважив Гадес.
Серед важливих якостей, які зобов’язаний мати боєць Легіону: хороша фізична форма, тактична підготовка, володіння зброєю та вміння зберігати спокій під натиском ворога. Проте, як каже Гадес, є ще одна річ, яка буде неймовірно корисною на полі бою:
"Інстинкт самозбереження – не менш важливий. Багато наших бійців – не професійні солдати, а колишні цивільні. І цей інстинкт – це те, що дозволяє їм вижити на фронті", – наголосив він.
Україна схожа на Колумбію: як іноземець знайшов тут свій дім
За час своєї військової кар’єри Гадес побував у великій кількості країн, де він познайомився з різними культурами. Та, попри це, саме Україну він цілком свідомо обрав своїм новим домом.
"Я воюю за Україну, бо віднині тут моя сім’я: моя дружина – українка. Я хочу мати дітей, виховувати їх в Україні, та оселитися тут на все життя", – заявив він.
Легіонер із Колумбії зізнався, що відчув особливий зв’язок із цією землею. Він закохався в країну, подорожуючи її містами та пізнаючи людей, традиції й культуру.
Я об’їхав майже всю Україну. Коли маю можливість, сідаю на потяг чи автобус і їду відкривати для себе нові міста. Я був в Одесі, Львові, Києві, Харкові. Донеччина надзвичайно красива, і від того ще трагічніше, що тепер цю землю топчуть ці орки
За його словами, Україна в багатьох речах нагадує йому рідну Колумбію. Саме це й допомогло йому відчути спорідненість із країною, яка знаходиться так далеко від дому.
"Природа тут така ж дивовижна, як у Колумбії. Ще одна схожість – їжа. Мене здивувало, як українці шанують свою кухню. Це нагадує те, як до їжі ставляться в Колумбії. Україна також особлива тим, що це християнська країна, де сім’я понад усе. У Колумбії так само: родина – на першому місці", – зазначив легіонер.
Він також намагається опановувати українську мову, адже вважає її важливим кроком до розуміння нової культури.
"Моя дружина хоче, щоб удома я говорив її рідною мовою. Коли я голодний, кажу їй українською: "Я хочу сніданок, я хочу обід, я хочу вечерю. Ходімо до магазину, ходімо в центр, ходімо на базар"", – поділився боєць.
Обов’язок ще не виконаний
Гадес звернувся до іноземців, які готові долучитися до оборони України, наголосивши, що перемога тримається не лише на героїзмі, а й на витривалості та належній підготовці. Він нагадав, що війна виявилася набагато довшою й складнішою, ніж розраховував ворог.
"Це дуже важко. Всі знають, що кожного разу можна загинути. Це довга війна. Ворог думав, що це буде чотириденна "спецоперація", щоб захопити Київ. А тепер це вже чотирирічна повномасштабна війна", – сказав легіонер.
Він визнав, що навіть найбільш витривалим воїнам необхідний перепочинок, адже війна виснажує фізично й морально. Однак закликав не здаватися й пам’ятати про обов’язок перед Україною.
Багато хто стомлюється. Навіть ті з нас, хто воює за свободу тут, в Україні, відчувають виснаження й хочуть піти. Але я завжди закликаю повертатися, бо ми на правильному боці історії. І зрештою вони повертаються. Бо вони знають: фронт безжальний, і наш обов’язок ще не виконано
