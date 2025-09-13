"Росія не настільки сильна": Келлог розповів, що допомогло б швидко закінчити війну

У Вашингтоні переконані, що Україна вже не програє

Спеціальний представник президента США генерал Кіт Келлог прибув з візитом в Україну і зробив низку заяв про війну. Зокрема, він зазначив, що вона вже закінчилася б, якби Китай не допомагав Росії.

Про це він розповів під час виступу на 21-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві. За його словами, Україна не програє цю війну, бо має "моральну перевагу".

Говорячи про російську армію, Келлог визнав, що вона сильна, але наголосив, що вона "не настільки сильна, як запевняють самі росіяни". Він також порадив Росії припинити погрожувати Європі ядерною зброєю, адже у відкритому протистоянні Захід "надере їй дупу".

Він зазначив, що поразка Росії у війні проти України могла б настати "вже завтра", якби їй не допомагав Китай. Келлог додав, що якби Москва була в добрій позиції, то їй би не була потрібна допомога КНДР.

Україна обов’язково залишиться державою. Ми можемо оцінити, як виглядатиме майбутнє. Я бачив українців під час тривоги у метро. Вони не збилися десь у купку, вони гордо співають національний гімн. Це неповторно. Це говорить про те, що Україна не може зникнути як держава Кіт Келлог

Генерал також згадав урок історії та провів аналогію між діями Володимира Путіна та лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. За його словами, Путін зараз промацує межі дозволеного і чекає на відповідь, чи може він їх зрушити. Він нагадав, що колишній прем’єр Британії Невілл Чемберлен віддавши частину Чехословаччини Гітлеру вихвалявся тим, що приніс мир до Європи.

Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни Кіт Келлог

Як повідомлялося раніше, приїзд Келлога в Україну традиційно викликає серед користувачів мережі хвилю мемов. Це пов’язано з тим, що росіяни припиняють обстрілювати Київ та дають мешканцям столиці можливість нормально поспати.