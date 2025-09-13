"Россия не настолько сильна": Келлог рассказал, что помогло бы быстро закончить войну

В Вашингтоне убеждены, что Украина уже не проиграет

Специальный представитель президента США, генерал Кит Келлог прибыл с визитом в Украину и сделал ряд заявлений о войне. В частности, он отметил, что она бы уже закончилась, если бы Китай не помогал России.

Об этом он рассказал во время выступления на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. По его словам, Украина не проиграет эту войну, потому что имеет "моральное превосходство".

Говоря о российской армии, Келлог признал, что она сильна, но подчеркнул, что она "не настолько сильна, как заверяют сами россияне". Он также посоветовал России прекратить угрожать Европе ядерным оружием, ведь в открытом противостоянии Запад "надерет ей задницу".

Он отметил, что поражение России в войне против Украины могло бы наступить "уже завтра", если бы ей не помогал Китай. Келлог добавил, что если бы Москва была в хорошей позиции, то ей бы не требовалась помощь КНДР.

Украина обязательно останется государством. Мы можем оценить, как будет выглядеть будущее. Я видел украинцев во время тревоги в метро. Они не сбились где-то в кучку, они гордо поют национальный гимн. Это неповторимо. Это говорит о том, что Украина не может исчезнуть как государство Кит Келлог

Генерал также вспомнил урок истории и провел аналогию между действиями Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, Путин сейчас прощупывает границы дозволенного и ждет ответа, может ли он их сдвинуть. Он напомнил, что бывший премьер Британии Невилл Чемберлен отдав часть Чехословакии Гитлеру хвастался тем, что принес мир в Европу.

Если мы не учтем уроки истории, то мы будем двигаться к третьей мировой войне Кит Келлог

Как сообщалось ранее, приезд Келлога в Украину традиционно вызывает среди пользователей сети волну мемов. Это связано с тем, что россияне прекращают обстреливать Киев и дают жителям столицы возможность нормально поспать.