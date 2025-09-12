Найпотужніша ППО від США: Зеленський пожартував із візиту Келлога (відео)

Президент України готовий надати Келлогу "все необхідне": від квартири до громадянства

Президент України Володимир Зеленський вкотре привернув увагу до теми безпеки країни. Під час свого виступу на Ялтинській європейській стратегії 12 вересня він жартівливо прокоментував візит американського генерала та спеціального представника Кіта Келлога.

Відео публікують Telegram-канали. Зеленський, як і всі українці підкреслив, що під час приїзду генерала до Києва обстрілів у столиці не було.

Хочу подякувати Келлогу, бо виявилося, що у США є ППО, потужніша за Patriot. Володимир Зеленський

Президент України також додав, що готовий надати американському дипломату громадянство, квартиру та все необхідне, підкреслюючи при цьому жартівливий характер своєї заяви.

Нагадаємо: днем раніше, 11 вересн, у Києві відбулася важлива зустріч Зеленського з Келлогом. Політики обговорили ключові напрями стратегічного партнерства між Україною та США, зокрема шляхи забезпечення безпеки та досягнення сталого миру.

У центрі уваги перебували окремі проєкти в рамках ініціативи PURL, спрямовані на фінансування виробництва та закупівлю систем "Patriot". Також йшлося про перспективи укладення двосторонніх угод щодо спільного виробництва дронів та озброєння, які Україна запропонувала американській стороні.

"Телеграф" також повідомляв, що напередодні приїзду американського спецпредставника Дональда Трампа українці створили низку жартів та мемів про "найкращу ППО у світі".