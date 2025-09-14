Не впізнати: як повномасштабна війна змінила Нікополь (фото "до" та "після")

Місту доводиться несолодко

Після початку російського вторгнення багато населених пунктів зіткнулися із запустінням. При цьому торкнулося це не лише окупованої частини, а й міст у безпосередній близькості до лінії фронту. Наприклад, серйозні зміни спіткали Нікополь.

Кадрами, на яких видно зміни, поділилася користувач TikTok lisafromnikopol. Зокрема на одному зі знімків видно, як дорога на набережній стала непридатною для користування.

На першому знімку від 2021 року показано вид на Дніпро та акуратну проїжджу частину. На другому фото від 2025 року можна побачити, що рослинність пробилася з тріщин в асфальті та поступово руйнує дорогу. Судячи з її висоти, цією дорогою не користувалися вже кілька років, а колючий дріт на узбіччі без жодних слів пояснює причину.

Набережна Нікополя до вторгнення

Набережна Нікополя зараз

На другій серії фото вона порівняла краєвид на Запорізьку АЕС, яка знаходиться через Дніпро. Невідомо, коли було знято перше фото, проте, очевидно, це сталося до підриву Каховської ГЕС, адже в річці все ще можна бачити воду.

Вид на ЗАЕС із Нікополя

Друге фото все ще показує ЗАЕС, але води у Дніпрі вже немає.

Дніпро пересох після руйнування росіянами Каховської ГЕС

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія знищила курорт-легенду Азовського моря. За три роки окупації колись популярне курортне місто перетворилося фактично на пустелю.