Не узнать: как полномасштабная война изменила Никополь (фото "до" и "после")

Городу приходится несладко

После начала российского вторжения многие населенные пункты столкнулись с запустением. При этом коснулось это не только оккупированной части, но и городов в непосредственной близости к линии фронта. Например, серьезные изменения постигли Никополь.

Кадрами, на которых видны изменения, поделилась пользователь TikTok lisafromnikopol. В частности на одном из снимков видно, как дорога на набережной пришла в негодность.

На первом снимке от 2021 года показан вид на Днепр и аккуратную проезжую часть. На втором фото от 2025 года можно увидеть, что растительность пробилась из трещин в асфальте и постепенно разрушает дорогу. Судя по ее высоте, этой дорогой не пользовались уже несколько лет, а колючая проволока на обочине без всяких слов объясняет причину.

Набережная Никополя до вторжения

Набережная Никополя сейчас

На второй серии фото она сравнила вид на Запорожскую АЭС, которая находится через Днепр. Неизвестно, когда было снято первое фото, однако по всей видимости это произошло до подрыва Каховской ГЭС, ведь в реке все еще можно видеть воду.

Вид на ЗАЭС с Никополя

Второе фото все еще показывает ЗАЭС вдали, но воды в Днепре уже нет.

Днепр пересох после разрушения россиянами Каховской ГЭС

