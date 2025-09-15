Червона цегла й троянди: з цих вокзалів Донеччини почалась історія відомих міст сходу (фото)

Залізничні станції стали початком для цілих міст — вокзали Донеччини прямо впливали на розвиток регіону

Не тільки вокзал у Ясинуватій був важливим транспортним вузлом. Вокзали на Донеччині завжди були важливі і для перевезення пасажирів, і для вантажів з чисельних підприємств. Здебільшого старі вокзали будувались з червоної цегли та мали цікаві арки чи декоративні елементи. Більшість з них збереглися виключно на фотографіях — Росія активно била по вокзалах.

Вокзал в Слов'янську

Вокзал у Слов'янську відкрили в 1869 році. Тоді місто активно розбудовувалось і станція знаходилась за кілька кілометрів від нього. З кожним роком територія розбудовувалась.

Вокзал станції Слов'янськ Південних залізниць, 1917 рік

Однак у 1952 році була зведена нова будівля вокзалу. Традиційно для Донеччини, біля вокзалу було багато троянд.

Вокзал в Слов'янську до реконструкції

Вокзал у Слов'янську реконструювали на початку 2010-х. З початком війни по ньому "прилітало" дронами.

Вокзал в Слов'янську

Вокзал в Краматорську

Вокзал у Краматорську добре знайомий читачам "Телеграфу" за серіями фото зустрічей та прощань від Яна Доброносова. Цей вокзал став справжніми воротами Донеччини за часів повномасштабного вторгнення. 8 квітня 2022 року вокзал став центром трагедії — російські військові обстріляли людей, що очікували евакуації.

У вересні 1868 року під час будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці збудували роз’їзд і платформу Краматорська, щоб поїзди могли розминатися на одноколійній ділянці між Слов’янськом і Дружківкою. Станція в 80-х роках 19 століття називалась Краматорівка і разом із заводом вогнетривів дала початок міста. На фото нижче — нова будівля, зведена після Другої світової війни.

Вокзал Краматорська в 1961 році

Збудували її в 1952 за проєктом архітектора В. Сиромятникова, а в 2013-2014 за проєктом бюро Валентирова реконструювали.

Вокзал в Краматорську

Вокзал в Дружківці

Дружківка — проміжна станція Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Слов’янськ — Горлівка. Вона відкрита у 1869 році та електрифікована в 1961. Наразі тут зупиняються лише приміські електропоїзди, потяги дальнього сполучення їдуть тільки до Краматорська. Але так було не завжди.

Станція Дружіквка, 1917 рік

Станція в Дружківці, наші дні

