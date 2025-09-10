Сили оборони відрізали росіянам "вуха". Що відбувається під Покровськом (карта)

Прорив окупантів на Добропілля дорого їм обійшовся

Під Покровськом і Добропіллям Сил оборони України відрізали частини російських окупаційних військ зі складу 110-ї і 132-ї окремих мотострілецьких бригад ЗС РФ від основних сил, тому командування ворога знімає підрозділи із Сумського напрямку, щоб врятувати оточених, позиції яких зачищають ЗСУ.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, що саме відбуваєтьс на цьому відрізку фронту.

За його словами, Покровський напрямок на сьогодні залишається найпріоритетнішим для ворога, про що свідчить поява там підрозділів морської піхоти, перекинутих із Сумщини.

— Ми пам'ятаємо дедлайни, що до Нового року Покровськ мав бути окупований росіянами. І пам'ятаємо 15-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ, яка була "заточена" на міські бої у Покровську. Вона "стерлася" в полях під Покровськом і не виконала своїх завдань. Навіть не приступила до міських боїв, — каже військовий.

Він пояснив, що активними діями ворог намагається зав'язати міські бої у Покровську, щоб осінньо-зимовий період провести у населеному пункті. І хоча ці бої можуть бути затяжними, краще зимувати в таких умовах, навіть бойових, фронтових, аніж робити це в чистому полі, де ти, немов на долоні.

— По Добропіллю ми бачимо (і мапа нам це підтверджує), що одне із "заячих вушок", про які дуже багато говорили, — перерізане. 155-та окрема бригада морської піхоти, 40-ва окрема бригада морської піхоти, які були на Сумщині та Запоріжжі і потім опинилися на Добропіллі, — намагаються виконати головне завдання, не дати більш активно діяти нашим Силам оборони,— пояснює речник УДА.

ЗСУ відрізали "заяче вухо" ворога під Добропіллям. Карта Deep State

Він додав, що ці резерви росіяни планували кинути на Покровськ.

— А вони намагаються врятувати 110-ту і 132-ту омсбр. Не буду говорити про напівоточення чи оточення, але ситуація для росіян складається не дуже добре. І бачимо, як "пазурі" Сил оборони вчепилися в горловину цієї "заячої голови", вийде, — каже доброволець.

За його словами, прорив на Добропілля "гикнувся" росіянам: вони просочилися і зробили свою справу, але не встигли довести задумане до кінця.

— "Азову" і приданим підрозділам вдалося цю загрозу нівелювати, не ліквідувати поки повністю, але тим не менше. Тому цікаві події можуть розгортатися на цьому напрямку. І саме від цього буде залежати, як діятиме ворог на Покровському відтинку, — підсумував Сергій Братчук.

