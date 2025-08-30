Не тільки Парубій чи Фаріон. На кого ще з відомих українців здійснювали замахи

У всіх випадках жертви активно висловлювали свою позицію

В Україні відомі громадські та політичні діячі часто стають мішенню через свою активну позицію та публічну діяльність. Їхні життя та безпека опиняються під загрозою в умовах політичної нестабільності та можливого зовнішнього впливу, зокрема з боку російських спецслужб.

Аналогічна ситуація, ймовірно, сталася і з політиком, членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Андрієм Парубієм. На тлі цієї події "Телеграф" зібрав огляд останніх гучних замахів на життя та вбивства українських громадських діячів.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

19 липня 2024 року у Львові на вулиці Томаша Масарика екснардепці, мовознавиці та громадській діячці Ірині Фаріон вистрілили в потилицю, коли вона чекала на таксі з валізою. Попри швидку госпіталізацію, жінка померла в реанімації.

Слідство розглядає два основні мотиви злочину: активну громадську та політичну діяльність Фаріон і можливу особисту неприязнь. Правоохоронці кажуть: напад ретельно планувався — злочинець і, можливо, його спільники стежили за жертвою понад тиждень.

Затримано В'ячеслава Зінченка з Дніпра, якого звинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, він був учасником груп у Telegram, пов'язаних із російськими та українськими неонацистськими організаціями, що пропагують насильство, расову і національну нетерпимість. 24 липня відповідальність за напад взяло на себе російське неонацистське угруповання NS/WP Crew, яке опублікувало відео та маніфест, назвавши Фаріон "шкідницею та расовою зрадницею".

Відомо, що можливий мотив також міг бути пов'язаний із позицією громадської діячки щодо захисту української мови та національної ідентичності. На сьогодні слідство триває, справа ще не розкрита.

Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул

14 березня 2025 року в Одесі на проспекті Українських героїв невідомий вистрілив у голову активіста Дем'яна Ганула, який лежав поранений на тротуарі, а згодом — помер.

Слідство розглядає кілька мотивів злочину: його активну громадську діяльність, особисту неприязнь та можливе втручання російських спецслужб. Ганул був засновником і лідером націоналістичної організації "Вуличний фронт", учасником протистояння 2 травня 2014 року в Одесі та керував силовим блоком "Правого сектору" в Одесі у 2014-16 роках.

Підозрюваним став 46-річний Сергій Шалаєв, екскомандир взводу 28-ї бригади ЗСУ, який нещодавно дезертирував та мав психологічні проблеми. Його затримали через кілька годин після нападу, а кримінальне провадження відкрито за статтею умисного вбивства.

Як відомо, Ганул активно критикував проросійські позиції місцевої влади та будівництво на охоронних зонах Одеси, був блогером і волонтером. Слідство підтвердило, що активіста раніше попереджали про загрозу життю, зокрема від російських спецслужб. Судовий процес триває, підозрюваний перебуває під вартою.

Сергій Стерненко

Сергій Стерненко

1 травня 2025 року в Києві на волонтера та громадського активіста Сергія Стерненка було скоєно замах із застосуванням вогнепальної зброї. Активіст дістав поранення, але життю його нічого не загрожує: куля вийшла навиліт, життєво важливі органи не зачепила, і чоловік переніс операцію.

Нападницю, жінку 1979 року народження з Одеської області, яка проживала в Києві, затримали на місці спецпідрозділом ЦСО "А" СБУ. Їй повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на вбивство. За даними СБУ, замах організували російські спецслужби, які фінансували злочин через банківські рахунки підозрюваної. Вона спостерігала за активістом та винайняла квартиру в тому ж житловому комплексі, де жив Стерненко.

Це вже не перший напад на активіста: у 2018 році на нього тричі нападали з різним ступенем тяжкості. Під час одного із замахів Сергій Стерненко застосував зброю в межах самооборони, що пізніше стало предметом судового розгляду.

Ці випадки показують, що відомі громадські та політичні діячі в Україні постійно перебувають під загрозою. Замахи на життя та вбивства відбуваються за різних обставин, часто через їхню активну громадську позицію чи політичну діяльність.

