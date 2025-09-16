Вчителі мають заробляти втричі більше: чому держава обходить закон про освіту, а педагоги рятуються від злиднів

"Телеграф" розповідає, як держава систематично "заморожує" виплату справедливої зарплати педагогам і чому молодий вчитель замість 24 тисяч гривень отримує лише вісім.

Український вчитель найнижчої категорії отримує зараз лише 8 тисяч гривень на місяць. З 2026 року, коли підвищать мінімальну зарплату до 8647 гривень, педагог має отримувати трішки більшу суму. Проте насправді навіть молодий спеціаліст після університету мав би заробляти щонайменше 24 тисячі гривень.

Така норма прописана в українському законодавстві, але вже роками не виконується. "Телеграф" розповідає, чому держава систематично порушує власні зобов'язання перед педагогами і як обходить закони про справедливу оплату праці.

Закон є, а грошей немає: чому вчителі недоотримують визначені законом кошти

Стаття 61 Закону України "Про освіту" чітко встановлює розмір зарплати для педагогів. Посадовий оклад вчителя найнижчої кваліфікаційної категорії має дорівнювати трьом мінімальним заробітним платам. При нинішній мінімалці у 8 тисяч гривень це означає 24 тисячі для початкуючого педагога.

Законодавці передбачили поетапне впровадження цієї норми до 2023 року. Минуло вже два роки після встановленого терміну, але вчителі досі не бачать обіцяних грошей. Причина проста — щороку під час ухвалення державного бюджету цю норму відтерміновують через брак коштів.

Стаття 61 Закону України "Про освіту"

Павло Розенко, колишній міністр праці та соціальної політики, у коментарі "Телеграфу" розкриває механізм, як держава обходить власні зобов'язання. "У працівників культури, освіти тощо розмір зарплати залежить від фінансування держбюджету України, є видатки державного бюджету на освіту і охорону здоров'я. Якщо вони збільшуються, підвищення будуть, не збільшуються — підвищення не буде".

Що стосується норми про три мінімальні зарплати, то тут Розенко коментує так: "Так, дійсно, в законі прописано це, але кожен рік ці норми призупиняються або державним бюджетом України, або іншими нормативно-правовими актами, тобто вони зараз не діють".

Чому державі вигідно недоплачувати педагогам і що буде з освітою далі

Втім, недофінансування освіти має певну економічну логіку для держави. Виплата справедливої, прописаної законом зарплати всім педагогам, потребувала б кардинального перегляду бюджетних пріоритетів. Йдеться про десятки мільярдів гривень на рік.

За даними Міністерства освіти, в українських школах не вистачає понад 19 тисяч педагогів, і це у містах. Особливо гостро ця проблема стоїть у сільській місцевості, де вчителі через брак кадрів часто поєднують викладання кількох предметів, і не завжди схожих дисциплін.

Низька зарплата також змушує педагогів працювати на півтори-дві ставки. Це спричинює вигорання, і, як наслідок — позначається на якості освіти.

Репетиторство, хенд-мейд і вечірні зміни: як українські педагоги рятуються від бідності

Як розповіла у коментарі "Телеграфу" вчителька Галина Г., яка побажала залишатись анонімною, педагогічні працівники опинились у скрутному становищі.

"Минулого навчального року я мала 30 годин, а це півтори ставки, тобто 6-7 уроків щодня, плюс інші види діяльності (перевірка зошитів, складання конспектів тощо). Це дуже важко і фізично і морально, хоч маю 10 років досвіду у школі. А те, що зараз роблять з молодими спеціалістами — це просто біда. Хто піде у школу за 8 тисяч, де тобі вимотають всі нерви? Цієї зарплати педагогу вистачить десь на тиждень".

За її словами, вчителям потрібно якось викручуватись, щоб не рахувати кожну копійку до зарплати.

"З моїх знайомих вчителів усі мають підробітки, особливо молоді. Кожен робить що може: репетиторство, робота нянею після уроків або на вихідних, пише сценарії для подій, розв'язує контрольні роботи студентам, пише письмові роботи…Хтось працює у магазині у вечірню зміну чи займається хенд-мейдом. Перелік можна продовжувати вічно. Потім до 1 ночі перевіряєш зошити чи готуєшся до відкритого уроку, і зранку на роботу йдеш просто ніякий. Багато їздять на заробітки до Польщі на збирання врожаю під час літніх канікул". Репетититорство, як пояснює пані Галина, — непоганий додаток до зарплати. Наприклад, вчитель української мови може заробити приблизно 250-400 грн за урок.

Але є ті предмети, з яких вчитель не може бути репетитором, бо це не затребувано. Наприклад, з музики чи фізкультури. Тоді вони шукають інші шляхи виходу з ситуації.

