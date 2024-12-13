Якою має бути зарплата вчителя? Перший освітній омбудсмен назвав цифри

Навіть у мирні часи держава не знаходила грошей для освіти

Українська держава не виконує норми законів, що стосуються оплати роботи вчителів, постійно відкладаючи підвищення зарплат освітян до обґрунтованого рівня. Держава витрачає гроші начебто на важливіші для себе статті.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Він пояснив, яку зарплату мають отримувати вчителі.

Більше читайте в публікації: "Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс: Горбачов про студентів-ухилянтів, шкільну форму, і кінець "лагідної українізації"".

Експерт з питань освіти каже, що відповідно до закону "Про освіту", мінімальна зарплата педагога найнижчої категорії має складати не менш, як три мінімальні зарплати.

— Наразі мінімальна зарплата складає 7 100 гривень. Тобто за законом, мінімальна зарплата педагога має бути 21 тисяча гривень. Ми такого не маємо. Чому? — ставить риторичне запитання Сергій Горбачов. — Тому що держава навіть не у воєнні, а у відносно мирні часи, не знаходить грошей для освіти. Вважає, що будувати дороги більш важливо, що більш важливо виплачувати захмарні зарплати в правоохоронних органах (суддям, прокурорам). Держава демонструє, що вчителі і освіта загалом, для неї не потрібні.

Освітянин каже, в Україні елементарно не виконуються норми закону. А численні постанови відтерміновують впровадження цієї норми, яка закріплена в законі.

Нагадаємо, 2024 року мінімальну зарплату в Україні підвищували двічі: з 1 січня — до 7 100 грн за місяць або 42,6 грн за годину; з 1 квітня — до 8 000 грн у місячному розмірі або у погодинному розмірі — до 48 грн. 2025 року мінімальна зарплата не буде індексована, тому збережеться на рівні 8000 грн.