Секретні замовлення з Москви не врятували: чому завод на Черкащині, що працював для оборонки, став привидом

На Черкащині є одне з найдавніших міст — Корсунь-Шевченківський, яке славиться своєю багатою історією та мальовничою природою. Ще півстоліття тому це був промисловий регіон, де діяли десятки підприємств. Тут виготовляли різноманітні машини, спеціалізовані верстати, унікальні прилади та агрегати, складні механізми, що застосовувалися у промисловості, побуті, а також у військовій та оборонній сферах.

Одним із таких промислових гігантів був Корсунь-Шевченківський машинобудівний завод. Будівництво підприємства розпочалося ще в 1950-х роках, а період його розквіту припав на 1970–1980-ті. Про історію цього заводу згадок в інтернеті майже не знайти — офіційні документи та спогади працівників залишилися лише в пам'яті людей. "Телеграфу" ексклюзивно вдалося поспілкуватись з колишнім працівником заводу — паном Юрієм, який віддав підприємству 40 років свого життя.

Працівники Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу

"Хоча я мав диплом вчителя, але пішов простим слюсарем на завод", — згадує пан Юрій. Початкова зарплата становила 100 рублів, але робота швидко припала йому до душі. Завод працював у три зміни без зупинки, і таким було справжнє життя промислового гіганта.

Пан Юрій розповідає, що спочатку дослужився до майстра цеху, згодом — до заступника начальника виробництва. Його дружина теж все життя пропрацювала на заводі — таких трудових сімей на заводах того часу було чимало.

На підприємстві діяли механічний, ливарний та карболітовий цехи. Виготовлялася продукція для важкої промисловості, а також товари господарського призначення: меблі, електровироби. Одними з найвідоміших виробів, які були майже в кожній сім’ї, стали електричні чайники.

Електричний чайник виробництва Корсунь-Шевченківського механічного заводу

Продукція Корсунь-Шевченківського заводу

Продукція Корсунь-Шевченківського заводу

Крім того, підприємство виробляло веретена для ткацької промисловості всього Радянського Союзу.

Контролер ВТК на конвеєрі по збиранню веретен для текстильної промисловості.

У 1980-х роках завод був підпорядкований безпосередньо Москві та виконував замовлення для оборонної промисловості.

Працівник заводу, 80-ті роки

Проте вже близько 30 років завод не працює. Останні замовлення виконувалися ще в 1990-х роках.

Руїни Корсунь-Шевченківського механічного заводу

Підприємство неодноразово переходило від одного власника до іншого, але так і не відновило свою потужність. Поступово будівлі перетворилися на руїни й заросли чагарниками. Навіть приміщення заводу так і не були використані для оренди чи іншої господарської діяльності.

Залишки Корсунь-Шевченківського механічного заводу

Так сьогодні виглядають цехи та корпуси Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу. Замість виробництва — розвалені стіни, іржаві каркаси та порослі бур’янами території.

Корсунь-Шевченківський механічний завод

Там, де колись гули верстати і люди працювали у три зміни, тепер гудуть вантажівки та крани: завод розбирають на цеглу і ріжуть на метал.

Залишки Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу.

Що залишилося від Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу.

Руїни Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу

