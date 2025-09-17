Секретные заказы из Москвы не спасли: почему работавший на оборонку завод в Черкасской области стал призраком

"Телеграф" узнал эксклюзивные подробности о заводе-призраке: там, где полвека назад производили продукцию для всего СССР, теперь только руины и воспоминания

В Черкасской области есть один из древнейших городов — Корсунь-Шевченковский, славящийся своей богатой историей и живописной природой. Еще полвека назад это был промышленный регион, где действовали десятки предприятий. Здесь производились различные машины, специализированные станки, уникальные приборы и агрегаты, сложные механизмы, применявшиеся в промышленности, быту, а также в военной и оборонной сферах.

Одним из таких промышленных гигантов был Корсунь-Шевченковский машиностроительный завод. Строительство предприятия началось еще в 1950-х годах, а период его расцвета пришелся на 1970–1980-е. Об истории этого завода упоминаний в интернете почти не найти – официальные документы и воспоминания работников остались только в памяти людей. "Телеграфу" эксклюзивно удалось пообщаться с бывшим работником завода — Юрием, который отдал предприятию 40 лет своей жизни.

Сотрудники Корсунь-Шевченковского машиностроительного завода, фото — "Телеграф"

"Хотя у меня был диплом учителя, но пошел простым слесарем на завод", — вспоминает Юрий. Начальная зарплата составляла 100 рублей, но работа быстро пришлась ему по душе. Завод работал в три смены без остановки, и такова была настоящая жизнь промышленного гиганта.

Юрий рассказывает, что сначала дослужился до мастера цеха, впоследствии — до заместителя начальника производства. Его жена тоже всю жизнь проработала на заводе – таких трудовых семей на заводах того времени было немало.

На предприятии действовали механический, литейный и карболитовый цеха. Производилась продукция для тяжелой промышленности, а также товары хозяйственного назначения: мебель, электроизделия. Одними из самых известных изделий, почти в каждой семье, стали электрические чайники.

Электрический чайник производства Корсунь-Шевченковского механического завода

Продукция Корсунь-Шевченковского завода

Продукция Корсунь-Шевченковского завода

Кроме того, предприятие производило веретена для ткацкой промышленности всего Советского Союза.

Контроллер ОТК на конвейере по сборке веретен для текстильной промышленности. Фото: .facebook.com/prokorsun

В 1980-х годах завод был подчинен непосредственно Москве и выполнял заказы для оборонной промышленности.

Работник завода, 80-е годы Фото: .facebook.com/prokorsun

Однако уже около 30 лет завод не работает. Последние заказы выполнялись еще в 1990-х годах.

Руины Корсунь-Шевченковского механического завода, фото "Телеграф"

Предприятие не раз переходило от одного владельца к другому, но так и не восстановило свою мощность. Постепенно здания превратились в руины и заросли кустарниками. Даже помещения завода так и не были использованы для аренды или другой хозяйственной деятельности.

Остатки Корсунь-Шевченковского механического завода, фото "Телеграф"

Так сегодня выглядят цеха и корпуса Корсунь-Шевченковского машиностроительного завода. Вместо производства — разваленные стены, ржавые каркасы и поросшие сорняками территории.

Корсунь-Шевченковский механический завод, фото "Телеграф"

Там, где когда-то гудели станки и люди работали в три смены, теперь гудят грузовики и краны: завод разбирают на кирпич и режут на металл.

Остатки Корсунь-Шевченковского машиностроительного завода. Фото "Телеграф"

Что осталось от Корсунь-Шевченковского машиностроительного завода. Фото "Телеграф"

Руины Корсунь-Шевченковского машиностроительного завода, фото "Телеграф"

