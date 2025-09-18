Последний путь: как в Украине проходит кремация и можно ли пригласить священника
Рассказываем, где проводят кремацию, как проходит прощание и что делают с прахом после сожжения тела.
В Украине кремация становится все более востребованной. Сделать эту процедуру можно в трех городах – Киеве, где действует старейший крематорий в Украине, Харькове и Одессе. Сам процесс кремации непродолжителен, после него семье усопшего выдают урну с пеплом.
Перед кремацией семья может попрощаться с усопшим. За отдельную сумму тело умершего одевают и делают посмертный макияж, так что волноваться, как будет выглядеть человек на прощании не стоит.
В последний путь человека проводят в отдельных залах. Здесь может просто играть музыка или проводятся церемонии согласно религиозным ритуалам. Продолжительность прощания и аренда зала оговариваются индивидуально. После этого тело на специальном лифте спускается в помещение для сожжения.
Сама кремация длится от 2 до 4 часов. Температура в печи достигает 1000 градусов. Тело сгорает, а кости раздельно измельчают. Если у человека были протезы или металлические части, то их убирают магнитом. Получить прах покойного после кремации можно в тот же день за отдельную плату – через 6 часов после кремации.
В основном родные могут получить урну за 1-7 дней. Прах будет помещен в ту урну, которую вы выберете. После этого семья умершего должна решить, что делать с прахом. Его можно похоронить на обычном кладбище, в том числе и в уже имеющуюся могилу родственника или же разместить в колумбарии.
