Я не я, і земля не моя: як сімейство судді з Києва нажило собі ціле маленьке королівство (фото та декларація)

Суддя окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук, який відомий своїми гучними рішеннями, досі продовжує працювати на благо Феміди. А його декларація є джерелом цікавих знахідок, які накопичувалися в нього десятиліттями.

Федорчук — скандальний суддя скандального суду

Андрій Федорчук

Як пише Prosud, Федорчук розпочав свою кар’єру одразу з посади начальника юрвідділу тернопільського виробника мінеральної води ТОВ "Пром-Дорекс". 2004 року лишив цю посаду та перейшов у ТОВ "УкрГазОйл". Також незначний час Андрій Богданович обіймав посади начальника сектору діловодства в державній судовій адміністрації міста Києва, а ще юрисконсульта ДП "Юрресурс" та "Юридичному агентстві "КИЙ-АВІА".

Перед призначенням на п’ятирічний термін суддею в Окружний адміністративний суд Києва в 2009 році Федорчук був помічником судді. 2015 року постановою Верховної Ради Андрію Богдановичу продовжили повноваження безстроково.

Чим відомий

Федорчук відомий тим, що у 2013 році разом із суддями Амельохіним та Абловим узаконив виключення Гостинного двору зі списку пам’ятників архітектури та відмовився від включення цієї будівлі до держреєстру нерухомих пам’яток України.

Гостинний двір

Рішення Кабміну про виключення Гостинного двору з переліку пам’ятників архітектури викликало протести серед захисників культури. Оскільки приміщення, що побудоване у 1809 році, вже розглядалося у якості перебудованого торговельно-офісного центру з гостьовою стоянкою.

Ще одна резонансна справа, яку розглядав Андрій Федорчук стосувалась засекречених декларацій військових прокурорів. Нагадаємо, Анатолій Матіос заховав частину декларацій своїх підлеглих, які певний час були доступні у реєстрі НАЗК. Центр протидії корупції оскаржив такі дії Матіоса. Але колегія суду, до складу якої входив і Федорчук, відмовилась визнати протиправною постанову Головного військового прокурора про засекречення декларацій військових прокурорів.

Анатолій Матіос

Латифундисти з-під Києва: як мати десятки земельних ділянок та вибити квартиру у держави

У Федорчука велика та дружна родина — дружина, син та дочка. Вона більш ніж добре забезпечена житлом і землею, але попри це, "вибила" у держави службову квартиру в Києві на майже 100 квадратів, адже формально домівки саме в столиці вона не мала.

Службова квартира Федорчука у Києві

Службова квартира Федорчука у Києві

Це більш ніж цікаво, оскільки вже на той момент Федорчук володів будинком на півтисячі квадратних метрів у котеджному містечку під Києвом.

Будинок Федорчука під Києвом

Будинок Федорчука під Києвом у декларації

Квартира так була "потрібна" Федорчуку, що сам він у ній, як тоді з’ясували журналісти, і не жив. "Наші гроші" виявили, що там проживали квартиранти. Про це кореспондентам розповіли консьєржі будинку, які підтвердили, що власник квартири – Андрій Федорчук, проте там мешкають інші люди.

Отже, суддя Федорчук, ймовірно, не потребував покращення житлових умов, а подав сумнівні твердження та використав своє службове становище для власного збагачення.

Ще одним цікавим фактом із декларації Федорчука є величезна кількість земельних ділянок у розпорядженні його родини. Лише дружина судді Марія володіє більш ніж 30 дільницями під Києвом загальною площею понад 60 га. Ділянки були придбані у 2010 та 2011 році. За словами Андрія Федорчука, землю на дружину переписали його батьки, які є приватними підприємцями.

Землі дружини Федорчука

Сам Федорчук також має кілька земельних ділянок, наприклад, у Бучі, де розташований його будинок на 500 квадратів.

Землі Федорчука

Суддя йде в ногу з часом і потроху вкладається у криптовалюту. На рахунку Федорчука, як він зазначив, монет на понад 8 тисяч гривень.

Федорчук вкладається у криптовалюту

Слуга Феміди продовжує отримувати зарплату судді, яка у 2024 році склала 1 600 000 гривень.. А його дружина, яка володіє десятками ділянок земель, заробила трохи менше ніж 80 тисяч гривень на рік.

Цяцьки не для бідних: які прикраси любить родина Федорчуків

За те, що родина не бідує, кажуть і їхні прикраси. Судячи з усього, сам Федорчук любить годинники. І не аби які, а дуже цікаві.

Наприклад, у 2012 році у нього з’явився антикварний золотий годинник на ланцюжку "remontoir ancre ligne droite 15 rubis". Річ хоч і не екстремально дорога, але знакова. Раніше такі можна було придбати за кількадесят тисяч гривень у золотому виконанні.

Акнтікварний годинник remontoir ancre ligne droite 15 rubis

А ось ще один, ймовірно, повсякденно-парадний годинник Федорчука — це вже інша історія. У 2011 році він задекламував золоті Ulysse Nardin. І хоча точна модель не вказана, зараз купити золотий годинник такого бренду за менш ніж 500 тисяч, судячи з цін на одному з популярних сайтів, практично неможливо.

Вартість золотого годинника Ulysse Nardin

Дружина Федорчука також любить побалувати себе прикрасами. У декларації її чоловіка зазначено, що вона має золоті сережки з діамантами від швейцарського преміумбренду Chopard. Ціни на такі прикраси в середньому стартують від 1000 доларів.

Ціни на сережки Chopard

