Я не я, и земля не моя: как семейство судьи из Киева нажило себе целое маленькое королевство (фото и декларация)

Судья окружного административного суда Киева Андрей Федорчук, который известен своими громкими решениями, до сих пор продолжает трудиться на благо Фемиды. А его декларация является кладезем интересных находок, которые копились у него десятилетиями.

"Телеграф" рассказывает о пожитках известного судьи.

Федорчук — скандальный судья скандального суда

Андрей Федорчук

Как пишет Prosud, Федорчук начал свою карьеру с должности начальника юротдела тернопольского производителя минеральной воды ООО "Пром-Дорекс". В 2004 году покинул этот пост и перешел в ООО "УкрГазОйл". Также незначительное время Андрей Богданович занимал должности начальника сектора делопроизводства в государственной судебной администрации Киева, а еще юрисконсульта ГП "Юрресурс" и "Юридическом агентстве "КИЙ-АВИА".

Перед назначением на пятилетний срок судьей в Окружной административный суд Киева в 2009 году Федорчук был помощником судьи. В 2015 году постановлением Верховной Рады Андрею Богдановичу продлили полномочия бессрочно.

Чем известен

Федорчук известен тем, что в 2013 году вместе с судьями Амельохиным и Абловым узаконил исключение Гостинный двора из списка памятников архитектуры и отказался от включения этого здания в госреестр недвижимых памятников Украины.

Гостинный двор

Решение Кабмина об исключении Гостеприимного двора из списка памятников архитектуры вызвало протесты среди защитников культуры. Поскольку помещение, построенное в 1809 году, уже рассматривалось как перестроенный торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Еще одно резонансное дело, которое рассматривал Андрей Федорчук, касалось засекреченных деклараций военных прокуроров. Напомним, Анатолий Матиос спрятал часть деклараций своих подчиненных, которые некоторое время были доступны в реестре НАПК. Центр противодействия коррупции обжаловал такие действия Матиоса. Но коллегия суда, в состав которой входил и Федорчук, отказалась признать противоправным постановление Главного военного прокурора о засекречении деклараций военных прокуроров.

Анатолий Матиос

Латифундисты из-под Киева: как иметь десятки земельных участков и выбить квартиру у государства

У Федорчука большая и дружная семья — жена, сын и дочь. Она более, чем хорошо обеспечена жильем и землей, но несмотря на это, "выбила" у государства служебную квартиру в Киеве на почти 100 квадратов, ведь формально дома именно в столице у неё не было.

Служебная квартира Федорчука в Киеве

Служебная квартира Федорчука в Киеве

Это более, чем интересно, поскольку уже на тот момент Федорчук владел домом на полтысячи квадратных метров в коттеджном городке под Киевом.

Дом Федорчука под Киевом

Дом Федорчука под Киевом в декларации

Квартира так была "нужна" Федорчуку, что сам он в ней, как тогда выяснили журналисты, и не жил. "Наши гроши" обнаружили, что там проживали квартиранты. Об этом корреспондентам рассказали консьержи дома, подтвердившие, что владелец квартиры – Андрей Федорчук, однако там живут другие люди.

Следовательно, судья Федорчук, вероятно, не нуждался в улучшении жилищных условий, а подал сомнительные утверждения и использовал свое служебное положение для собственного обогащения.

Еще одним интересным фактом из декларации Федорчука является огромное количество земельных участков в распоряжении его семьи. Только жена судьи Мария владеет более, чем 30 участками под Киевом общей площадью более 60 га. Участки были приобретены в 2010 и 2011 году. По словам самого Андрея Федорчука, землю на жену переписали его родители, являющиеся частными предпринимателями.

Земли жены Федорчука

У самого Федорчука также есть несколько земельных участков, например, в Буче, где расположен его дом на 500 квадратов.

Земли Федорчука

Судья идет в ногу со временем и понемногу вкладывается в криптовалюту. На счету Федорчука, как он указал, монет на более чем 8 тысяч гривен.

Федорчук вкладывается в криптовалюту

Слуга Фемиды продолжает получать зарплату судьи, которая в 2024 году составила 1 600 000 гривен. А его супруга, которая владеет, десятками участков земель, заработала чуть меньше 80 тысяч гривен за год.

Цацки не для бедных: какие украшения любит семья Федорчуков

За то, что семья не бедствует говорят и их украшения. Судя по всему сам Федорчук любит часы. И не абы какие, а весьма интересные.

Например, в 2012 году у него появился антикварные золотые часы на цепочке "remontoir ancre ligne droite 15 rubis". Вещь хоть и не экстремально дорогая, но знаковая. Раньше такие можно было приобрести за пару десятков тысяч гривен в золотом исполнении.

Акнтикварные часы remontoir ancre ligne droite 15 rubis

А вот еще одни, вероятно повседневно-парадные часы Федорчука — это уже другая история. В 2011 он задекламировал золотые Ulysse Nardin. И хотя точная модель не указана, сейчас купил золотые часы такого бренда за менее, чем 500 тысяч, судя по ценам на одном из популярных сайтов, практически невозможно.

Стоимость золотых часов Ulysse Nardin

Супруга Федорчука также любит себя побаловать украшениями. В декларации её мужа указано, что у неё есть золотые серьги с бриллиантами от швейцарского премиум-бренда Chopard. Цены на такие украшения в среднем стартуют от 1000 долларов.

Цены на серьги Chopard

Напомним, ранее мы писали о том, что закрома украинского судьи Покидюка быстро распухают от дорогих покупок.