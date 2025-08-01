Подарували іномарку? Суддя заробила мільйони та здивувала своєю декларацією

Суддя отримала великий подарунок у негрошової формі

Суддя Верховного суду Ситнік Олена за минулий рік отримала зарплатню у розмірі понад 4,5 мільйона гривень. При цьому вона придбала автомобіль.

Інформація про це була опублікована у декларації судді за 2024 рік. У ній також зазначені дані про майно та доходи членів її сім’ї.

Олена Ситнік прописана у столичній квартирі, яка належить Київській міській раді. У цьому ж місті вона має право користування на паркомісце, земельну ділянку та дачний будинок. Також їй належать дві земельні ділянки у Харківській області, які вона придбала у 2011 році за 55 006 гривень та 50 251 грн.

Чим володіє Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

Чим володіє Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

Чим володіє Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що у 2024 році Ситнік купила автомобіль Subaru Forester 2017 року випуску за 170 365 гривень.

Яку машину придбала суддя Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

Торік суддя заробила 4 635 963 гривень. Також вона отримала відсотки у банку у розмірі 2 981 гривень. Водночас їй було надано подарунок у негрошовій формі на суму 170 365 гривень. Це рівно стільки, скільки коштує її автомобіль.

Скільки заробляє суддя Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

Готівкою Ситнік зберігає 46 000 гривень, 30 000 євро та 36 000 доларів. На банківських рахунках суддя має загалом 249 157 гривень.

Скільки грошей зберігає суддя Олена Ситнік. Фото: скріншот декларації

Що відомо про Олену Ситнік

Народилася 24 травня 1966 р. в смт. Великий Бурлук Харківської області.

Освіту здобула у Чернігівському юридичному технікумі, а потім у Воронезькому державному університеті.

1984 року була інструктором відділу пенсій та допомоги Донецького обласного відділу соціального забезпечення.

У період із 1989 по 1990 — юрисконсульт колгоспу ім. Шевченка Великобурлуцького р-ну.

1990-1991 року — юрисконсульт заводу "Жовтень" у місті Куп’янськ.

1991-1992 – юрисконсульт Ізюмської міжрайонної торгової бази.

1992-1995 – помічник прокурора Великобурлуцького району Харківської обл.

1995-1996 — юрисконсульт Великобурлуцького сироробного заводу.

1996-2001 – суддя, голова Дворічанського районного суду Харківської області.

2001-2011 — суддя Апеляційного суду Харківської обл.

З травня 2011 року по листопад 2017 року — суддя, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних прав.

Потім Ситник стала суддею Верховного суду.

Олена Ситнік

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що столичний суддя Сергій Пойда здивував своїми мільйонними доходами та покупками.