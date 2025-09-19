Очікується погіршення ситуації: в одній з областей України міліють річки та пересихають криниці

Начальник Гідрометцентру пояснив, що причина — у кліматичних змінах

У Черкаській області все частіше фіксують пересихання криниць і ставків. Фахівці пов’язують це з кліматичними змінами, які призводять до зменшення рівня ґрунтових вод та поширення посух.

Про ситуацію детальніше "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, ключовою причиною обміління водойм є підвищення температур і зменшення кількості опадів.

"Лише за останні 30 років середня температура літа зросла на 1,5°, а зими — на 1,4°. Кількість спекотних днів фактично подвоїлася: було 11, стало 21. Водночас, річний баланс опадів зменшився при тому, що зросла кількість швидкоплинних злив, які не встигають просочитися в ґрунт", — сказав він.

Через таку тенденцію почастішали ґрунтові засухи, а рівень ґрунтових вод стабільно знижується. За словами Постриганя, лише з початку цього року опадів випало удвічі менше норми.

"При кліматичній нормі у 410 мм у центральній зоні нашої області зареєстровано всього 210 мм. Причому 30% цієї кількості припало лише на 2–4 зливи, що тривали менш як добу", — уточнив він.

Фахівці гідрометцентру проводять регулярні вимірювання в різних районах області. Аналіз показує: за останнє десятиліття рівень ґрунтових вод стабільно нижчий за середні багаторічні показники на 1,5–2 метри.

"Така ситуація раніше була типовою для південних регіонів України. Сьогодні ж вона актуальна і для Центральної України. Обміління річок, зникнення ставків — це вже не виняткові події. Якщо тенденція збережеться, води в криницях буде ще менше", — підсумував начальник гідрометцентру.

Варто зазначити, що Черкащина вважається однією з найповноводніших територій України. Там протікає велика частина Дніпра (близько 150 км у межах області), що є головною водною артерією регіону. Крім того, саме на території Черкащини розташоване Кременчуцьке водосховище — найбільше за площею в Україні з площею 2252 км², яке іноді називають "Черкаським морем". Воно створене штучно на річці Дніпро ще у 1959-1961 роках і має великий об’єм, протяжність берегової лінії і значний вплив на екологію та економіку регіону.

Тим часом, як розповідав "Телеграф" раніше, на Черкащині тривають другі жнива, але аграрії вже готуються до осінньої сівби озимих зернових. За словами синоптиків, оптимальні строки посіву в центральній Україні припадають на період із середини вересня до середини жовтня.

Втім, цього сезону погодні умови можуть внести свої корективи. Через тривалу посуху посів озимих може затягнутися, адже ґрунт пересушений і бракує вологи для якісного проростання насіння.