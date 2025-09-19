Ожидается ухудшение ситуации: в одной из областей Украины мелеют реки и пересыхают колодцы

Начальник Гидрометцентра объяснил, что причина в климатических изменениях

В Черкасской области все чаще фиксируют пересыхание колодцев и прудов. Специалисты связывают это с климатическими изменениями, которые приводят к уменьшению уровня грунтовых вод и распространению засух.

О ситуации подробнее "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, ключевой причиной обмеления водоемов является повышение температуры и уменьшение количества осадков.

"Только за последние 30 лет средняя температура лета выросла на 1,5°, а зимы — на 1,4°. Количество жарких дней фактически удвоилось: было 11, стало 21. При этом годовой баланс осадков уменьшился, хотя количество кратковременных ливней, которые не успевают впитаться в почву, возросло", — сказал он.

Из-за такой тенденции участились почвенные засухи, а уровень грунтовых вод стабильно снижается. По словам Постриганя, только с начала этого года осадков выпало вдвое меньше нормы.

"При климатической норме в 410 мм в центральной зоне нашей области зарегистрировано всего 210 мм. Причем 30% этого количества пришлось лишь на 2–4 ливня, которые продолжались менее суток", — уточнил он.

Специалисты гидрометцентра производят регулярные измерения в разных районах области. Анализ показывает: за последнее десятилетие уровень грунтовых вод стабильно ниже средних многолетних показателей на 1,5–2 метра.

"Такая ситуация раньше была типичной для южных регионов Украины. Сегодня она актуальна и для Центральной Украины. Обмеление рек, исчезновение прудов — это уже не исключительные события. Если тенденция сохранится, воды в колодцах будет еще меньше", — подытожил начальник Гидрометцентра.

Следует отметить, что Черкасская область считается одной из наиболее полноводных территорий Украины. Там протекает большая часть Днепра (около 150 км в пределах области), являющаяся главной водной артерией региона. Кроме того, именно на территории Черкасской области расположено Кременчугское водохранилище — самое большое по площади в Украине с площадью 2252 км², которое иногда называют "Черкасским морем". Она создана искусственно на реке Днепр еще в 1959-1961 годах и имеет большой объем, протяженность береговой линии и значительное влияние на экологию и экономику региона.

Между тем, как рассказывал "Телеграф" ранее, в Черкасской области продолжается вторая жатва, но аграрии уже готовятся к осеннему севу озимых зерновых. По словам синоптиков, оптимальные сроки посева в центральной Украине приходятся на период с середины сентября по середину октября.

Впрочем, в этом сезоне погодные условия могут внести свои коррективы. Из-за длительной засухи посев озимых может затянуться, ведь почва пересушена и не хватает влаги для качественного прорастания семян.