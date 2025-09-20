"Втрачаємо багато часу". Зеленський назвав умови, за яких Трамп може піти на жорсткі кроки щодо Росії

Президент також розповів, про що планує говорити з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов президент США Дональд Трамп може запровадити нові санкції проти Росії. Глава України планує обговорити це питання на зустрічі з американським лідером, яка може відбутися в Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН, що триватиме з 23 по 29 вересня.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 19 вересня. На ньому побував кореспондент "Телеграфа".

Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо Володимир Зеленський

Президент зазначив, що звісно, було б дуже добре, якби вся Європа накладала санкції на РФ та посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зв'язувати це з новими санкціями з боку США — це загальмовувати тиск на Путіна.

Про що Зеленський говоритиме з Трампом

Зеленський додав, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Як у двосторонньому форматі, так і у тристоронньому, за участі США. Проте Путін — не готовий. На зустрічі з Трампом він порушить питання гарантій безпеки.

Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч Прем'єр-міністра Великої Британії з Президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні Володимир Зеленський

Як повідомляв "Телеграф", на цій зустрічі Зеленський також анонсував новий обмін полоненими. Київ сподівається повернути з російської неволі ще 1000 українців.