Росіяни били дронами по Київщині: виникли пожежі та руйнування (фото)

Атака дронів на регіон почалась ще з опівночі

Вибухи у Київській області лунали в ніч на 22 вересня. Росіяни атакували дронами 4 райони.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. Він детальніше розповів про наслідки атаки.

У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки.

У Фастівському районі — пожежа приватного будинку.

В Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок.

Калашник повідомив, що у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок. На місці подій працюють оперативні служби. Вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області.

Очільник ОВА показав наслідки атаки дронів на фото.

Атака Київська область 22 вересня

Атака 22 вересня у Київській області

Пожежа у Київській області 22 вересня

Росія атакувала Київську область 22 вересня

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує написав Калашник

Що відомо про вибухи у Київській області

У Київській області помітили ворожі ударні безпілотники. По них почали відпрацьовувати сили ППО. Про це Київська ОВА повідомила о 00:25 22 вересня. Телеграм-канали уточнюють, що вибухи чули у районі Борисполя. Мешканців області закликали не залишати своїх укриттів до відбою повітряної тривоги. Також закликають не фіксувати та не поширювати у мережі інформацію про роботу українських сил ППО.

