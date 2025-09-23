Рус

Глушити мобільний зв’язок безглуздо? Названо більш дієвий спосіб приземляти "шахеди"

Тетяна Крутякова
Україна може отримати набагато більше користі від мобільного зв'язку

Відключення мобільного зв'язку під час атаки "шахедів" не дасть стільки результату, скільки можна отримати з нього користі. Адже цей зв'язок може слугувати для виявлення повітряних об'єктів.

Про це "Телеграфу" розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЄБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський

За його словами, виключення мобільного зв'язку є точковим рішенням в протидії "шахедам". Україна може отримати набагато більше користі від мобільного зв'язку, якщо буде використовувати його для виявлення повітряних об'єктів. Це досить ефективний спосіб з похибкою у 20 метрів.

Окрім того, можна отримати IMEI-код код модема, який стоїть в цьому "Шахеді", виявити, де його купили росіяни, яка партія, і заблокувати всю партію. І коли ці дрони залетять на територію України, вони просто не будуть працювати.

"Плюс не типова поведінка SIM-карти, яка, наприклад, переміщується в повітряному просторі на швидкості до 300 кілометрів на годину серед бездоріжжя! Додатково, це ж підозріло, якщо в Сумській області реєструється SIM-карта казахського або польського оператора. Тому я і кажу про далекоглядні перспективи, стратегічне бачення ситуації", — каже Храпчинський.

Експерт додав, що для цього потрібна інженерна ставка, яка буде формувати якісну аналітику будь-якого озброєння, яке використовує Україна і розробляти зрозумілу потребу для виробників. Зокрема, треба створити спеціальне програмне забезпечення для мобільних операторів, аби якісно відпрацювати застосування веж мобільного зв'язку для детекції нетипової поведінки SIM-карт.

Це технічне завдання, за словами Храпчинського, треба все зараз виконувати, адже використання SIM-карт надалі буде ще більшим. Ба більше, є китайські дрони, які літають на SIM-картах мобільних операторів.

"Вже не потрібно мати радіопульт з обмеженою відстанню, достатньо мати лише мобільне покриття і можна переміщатися наскільки вистачить батарейки на цьому дроні. Це наступна проблема, з якою ми стикнемося", — додав експерт.

