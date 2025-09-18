Фотографувалася з Царьовим, була "за" Путіна, але виступила у Лондоні: що каже про війну Нетребко, яку критикував Залужний

Ганна Нетребко після окупації Донбасу жертвувала мільйон рублів на підтримку театру в Донецьку

Ганна Нетребко — відома російська оперна співачка, яка має звання народної артистки Росії та є громадянкою Австрії. Раніше вона підтримувала Путіна, а нещодавно виступила у Лондонському королівському оперному театрі, що засудив Валерій Залужний.

І хоч у березні 2022 року вона заявила, що засуджує війну в Україні, але в тому ж дописі зазначила, що любить свою батьківщину Росію. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Ганну Нетребко і що вона каже про війну.

Що відомо про Ганну Нетребко

Нетребко стала оперною співачкою світового рівня. Вона здобула славу завдяки виступам у "Ла Скала" та "Метрополітен-опера", де її називали "примадонною 21-го століття". Вона виконувала головні партії у творах Верді, Чайковського, Пуччіні, співаючи їх сопрано. Однак репутація співачки зіпсувалася після 2014 року, коли вона підтримала російських окупантів на Донбасі.

Ганна Нетребко

Річ у тім, що у грудні 2014 року Нетребко пожертвувала 1 мільйон рублів на підтримку Донецького театру опери та балету, який на той момент був на окупованій росіянами території. Ба більше, співачка сфотографувалася з прапором так званої "Новоросії" разом із проросійським діячем Олегом Царьовим.

Ганна Нетребко з Олегом Царьовим

Також відомо, що у 2012 році Ганна була довіреною особою Путіна на президентських виборах. Вона отримувала державні нагороди і навіть позувала для фото з главою Кремля.

Ганна Нетребко з Путіним

Після початку великої війни, 26 лютого 2022 року, Нетребко опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук допис, у якому заявила, що любить свою батьківщину і вважає, що змушувати артистів висловлювати свою думку щодо політики, — неприйнятно.

Згодом, наприкінці березня 2022 року, Нетребко знову написала допис. Тоді вона заявила, що "засуджує війну проти України", але знову наголосила, що "любить свою батьківщину".

Я категорично засуджую війну проти України і думками з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка. Я не є членом жодної політичної партії і не є в союзі з жодним лідером Росії. Я визнаю і шкодую, що минулі мої дії або висловлювання могли бути неправильно зрозумілі. Насправді, я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все життя, зокрема з нагоди отримання нагород на визнання мого мистецтва або на церемонії відкриття Олімпіади. Інакше я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від уряду РФ, а живу і є податковим резидентом в Австрії. Я люблю свою Батьківщину Росії і прагну миру та єдності лише через своє мистецтво. Після анонсованої перерви я відновлю виступати наприкінці травня, спочатку в Європі Ганна Нетребко

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, західні театри почали розривати контракти зі співачкою. Metropolitan Opera у Нью-Йорку заявила, що більше не співпрацюватиме з артистами, які відмовляються чітко засудити Путіна, і саме тому контракти Нетребко були скасовані. За даними Euronews, навіть її спроби видати заяву про "засудження війни" не врятували кар’єру, адже вона не назвала безпосередньо ані Путіна, ані Кремль винуватцями агресії.

Ганна Нетребко

Коли стало відомо, що співачка виступить у Лондоні, у Ковент-Гардені, Валерій Залужний у коментарі Daily Mail сказав, що це "перевірка" Путіним найближчого та найвідданішого союзника Києва, тобто Великої Британії. Біля входу в Королівську оперу в день її виступу зібралися українці і не тільки, які протестували проти того, щоб театр приймав російську солістку, яка ніколи не засуджувала Путіна публічно.

