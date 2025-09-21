Не приїхав на похорон батька і заробляє криваві рублі: де зараз і що каже про війну одесит Ростислав Хаїт

Ростислав Хаїт працює в РФ, поки його рідну Одесу обстрілюють росіяни

Ростислав Хаїт — актор театру та кіно, сценарист, продюсер, а також один із засновників популярного російського комедійного проєкту "Квартет І". Він був досить відомим в Україні, але зараз викликає критику через активну творчу діяльність у країні-агресорці.

До слова, народився і виріс Хаїт в Одесі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що каже про війну Ростислав Хаїт і де він зараз.

Що відомо про Ростислава Хаїта

Популярним Хаїт став завдяки ролям у фільмах і спектаклях "День радіо", "День виборів", "Про що говорять чоловіки" та їхніх продовженнях. У 2018 році Ростислав отримав почесне звання "Заслужений артист Російської Федерації".

Ростислав Хаїт

Коли помер Валерій, 1 лютого 2025 року, Ростислав навіть не приїхав на його похорон. Про це писали російські ЗМІ. Однак, цікаво, що 6 лютого він виступив разом із театром "Квартет І" в Омську.

Ростислав Хаїт на сцені 6 лютого 2025 року. Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

Де зараз Ростислав Хаїт

Профіль Ростислава в Інстаграмі видалений. Однак він часто з’являється на сторінці "Квартету І". Сценарист активно працює у країні-агресорці і заробляє російські рублі. Театр продовжує гастролювати в РФ і знімати шоу для їхньої аудиторії.

Ростислав Хаїт з колегами. Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

До слова, у 2023 році Ростислав став батьком. У нього з Ольгою Рижковою народилася донька, яку вони назвали Мірою.

Що каже про війну Ростислав Хаїт

Коли Росія анексувала Крим, Хаїт-молодший відмовився приїжджати до Криму, бо не хотів стати фігурантом бази "Миротворець". Тоді він повідомив, що його рідні залишилися в Одесі, а він не бажає втратити можливість приїжджати до них у гості.

Ростислав Хаїт з батьком Валерієм Хаїтом

Після початку повномасштабного вторгнення, Ростислав опублікував у соцмережі чорний квадрат, але жодного слова про засудження війни він не написав. Після цього актор обрав мовчати про злочини, які чинить Росія на території України. У 2023 році вийшла ще одна частина фільму "Про що говорять чоловіки", де в одній зі сцен головні герої гуляють Москвою.

