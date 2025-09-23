Битва титанів: ОП дістав сивочолий козир у боротьбі проти Кличка, навіщо це Порошенко

До тривалого конфлікту між Офісом президента та главою Києва Віталієм Кличком, про який регулярно проскакують чутки, могли вступити нові гравці. У політичних колах столиці припускають, що на бік ОП нібито встав колишній президент України Петро Порошенко.

"Телеграф" розповідає про те, що коїться в КМДА і чому у чутках сплив Порошенко.

Чому ОП воює з Кличком — історія протистояння

Кличко та Зеленський

Чорні кішки між Банковою та Кличком пробігають регулярно і з самого початку приходу Володимира Зеленського до влади. Причини були різні й часто залишалися на рівні чуток у ЗМІ. Але 2025 року багаторічна ворожнеча стала публічною.

Як описувало конфлікт видання The Times, Зеленський затис Кличка в політичному клінчі, з якого той, попри свої президентські амбіції (невдало реалізовані ще 2014 року), навряд чи зможе вирватися. Президент, користуючись повноваженнями, наданими воєнним станом, створив у Києві паралельну військову адміністрацію, яка дублює функції міської влади.

Тим часом серія арештів, проведених Національним антикорупційним бюро в рамках операції "Чисте місто", виявила масштабну корупцію серед підлеглих Кличка. Заарештовано семеро його співробітників, ще троє — під слідством.

53-річний Кличко різко виступив проти дій адміністрації Зеленського, заявивши, що роботу міської ради паралізували "обшуки, допити та погрози сфабрикованими кримінальними справами", які не дозволяють депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень.

При цьому, як вважають журналісти, протистояння є не лише політичним, а й особистим. У лютому 2025 року, коли Кличко розкритикував позицію Зеленського щодо переговорів про мир, колишній комік принизив колишнього боксера.

"Кличко — видатний спортсмен, але я не знав, що він ще й видатний оратор ", — саркастично зауважив президент.

Кличко ж, як мовиться в матеріалі, намагається зобразити конфлікт як спробу президентського перевищення повноважень, апелюючи до дедалі більшого занепокоєння тим, що Зеленський, зміцнюючи владу під час війни, обмежує демократію.

Наприклад, у липні 2025 року Кличко заявив, що Банкова хоче перехопити контроль над Києвом. Кличко стверджував, що Офіс президента використовує звинувачення щодо нього та його оточення, щоб узяти контроль над столицею. Водночас глава військової адміністрації міста Тимур Ткаченко заперечував, що веде політичну боротьбу.

У справу вступають нові гравці — навіщо Порошенко боротьба із мером Києва

Так чи інакше, конфлікт, який вже сплив на міжнародному рівні, навряд чи можна вважати суто чутками. І до нього, згідно з інформацією інформованих джерел "Телеграфа", вже втягуються нові гравці. Вони стверджують, що навколо цього конфлікту ходять розмови про те, що колишній президент України Петро Порошенко нібито може стати на бік ОП.

Причини — їх, за даними співрозмовників, може бути відразу кілька. Але одна з них може відображати бажання Порошенка зняти з себе санкції та позбутися переслідування.

Підливають олії у вогонь й дії самого Кличка. Він, за даними наших джерел, відмовився знімати з посади свого заступника Миколу Поворозника. Про це глава Києва заявив на погоджувальній раді 22 вересня.

Після цього, як стверджується, депутати всіх фракцій Київради, окрім УДАРУ, демонстративно встали та залишили залу засідання на знак протесту.

Поворозник розбрату — пристрасті навколо Київради розпалюються

Микола Поворозник

Наприкінці квітня 2025 року в мережі поширилося відео, на якому знято, як під час Дня жалоби у Києві за загиблими внаслідок російського удару, який було завдано 24 квітня, перший заступник глави КМДА Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження у робочий час на комунальній території Вишгородського "Водоканалу".

Чиновники влаштували свято на закритій території

Водночас Поворозник у Facebook написав, що журналістське розслідування — це маніпуляції, спрямовані на дискредитацію чиновників КМДА. Він запевняв, що жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було, а просто "сиділи колеги, вечеряли та спілкувалися".

При цьому Поворозник обіймає посаду першого заступника голови КМДА з 21 грудня 2017 р. У 2020 році Поворозника було тимчасово відсторонено від виконання обов’язків на посаді першого заступника голови КМДА. Тоді він потрапив у скандал, пов’язаний із підозрою у хабарництві, але проходив у справі як свідок. Після завершення розслідування у березні 2021 р. Поворозник повернувся до своїх посадових обов’язків.

Історія з нібито тусовкою у День жалоби не залишилася без наслідків. 10 липня депутати Київради висловили недовіру Миколі Поворознику. Процес був ініційований депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Вітренком. А ухвалене рішення передбачало також заборону Поворознику користуватися службовим майном.

Ба більше, Вітренко додав, що Поворозник має піти з посади і зараз "хід за мером". Однак на кінець вересня, як можна бачити, ходу не було.

Кличко притискають і просять піти

Андрій Вітренко

Рішення Кличка 22 вересня створило сприятливу ситуацію для Вітренка ініціювати недовіру вже самому меру. Що ще більше привертає увагу, враховуючи чутки про вступ Порошенка до гри та новий виток конфлікту.

"Я як депутат Київської міської ради зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Це не політичний жест — це реакція на багаторічну бездіяльність і неефективність столичної влади… Якщо директор міста, як називає себе Кличко, не справляється зі своїми обов’язками, значить, Києву потрібен новий — ефективний, відповідальний та здатний діяти на користь суспільства. Бо так, як є зараз, продовжуватися не може", — заявив Вітренко.

Вітренко вимагає звільнення Кличка

У Порошенка прихована образа? Що ще може наштовхнути його на ворожнечу

Кличко та Прокопів

Ще однією причиною для Порошенка вступити у протистояння, як зазначають наші джерела, може стати образа на самого Кличка. Співрозмовники кажуть, що Порошенко міг приховати агресію на мера через те, що той не "заступився" за його партійного соратника — заступника глави КМДА Володимира Прокопіва.

Прокопів був главою фракції ЄС у Київраді, але був усунений мером з посади після розслідування Bihus.Info про заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості у Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нема чого приховувати та написав заяву на звільнення.

Заступник голови КМДА тоді також заявив, що за посаду заступника глави ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на ім’я Київського міського голови.

Попри "добровільне" звільнення, подейкують, що цей епізод досі згадує Порошенко.

