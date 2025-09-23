Битва титанов: ОП достал сывочолый козырь в борьбе против Кличко, зачем это Порошенко

В долгий конфликт между Офисом президента и главой Киева Виталием Кличко, о котором регулярно проскакивают слухи, могли вступить новые игроки. В политических кругах столицы допускают, что на сторону ОП якобы встал бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Телеграф" рассказывает о том, что творится в КМДА и почему в слухах всплыл Порошенко.

Почему ОП воюет с Кличко — история противостояния

Кличко и Зеленский

Черные кошки между Банковой и Кличко пробегают регулярно и с самого начала прихода Владимира Зеленского к власти. Причины были самые различные и часто оставались на уровне слухов в СМИ. Но в 2025 году многолетняя вражда стала публичной.

Как описывало конфликт издание The Times, Зеленский зажал Кличко в политическом клинче, из которого тот, несмотря на свои президентские амбиции (неудачно реализованные еще в 2014 году), вряд ли сможет вырваться. Президент, пользуясь полномочиями, предоставленными военным положением, создал в Киеве параллельную военную администрацию, дублирующую функции городских властей.

Тем временем серия арестов, проведенных Национальным антикоррупционным бюро в рамках операции "Чистый город", выявила масштабную коррупцию среди подчиненных Кличко. Арестованы семь его сотрудников, еще трое — под следствием.

53-летний Кличко резко выступил против действий администрации Зеленского, заявив, что работу городского совета парализовали "обыски, допросы и угрозы сфабрикованными уголовными делами", которые не позволяют депутатам собрать кворум для принятия решений.

При этом, как считают журналисты, противостояние является не только политическим, но и личным. В феврале 2025 года, когда Кличко раскритиковал позицию Зеленского относительно переговоров о мире, бывший комик унизил бывшего боксера.

"Кличко — выдающийся спортсмен, но я не знал, что он еще и выдающийся оратор", — саркастически заметил президент.

Кличко же, как говорится в материале, пытается изобразить конфликт как попытку президентского превышения полномочий, апеллируя к растущему беспокойству тем, что Зеленский, укрепляя власть во время войны, ограничивает демократию.

Например, в июле 2025 года Кличко заявил, что Банковая хочет перехватить контроль над Киевом. Кличко утверждал, что Офис президента использует обвинения насчет него и его окружения, чтобы взять контроль над столицей. В то же время глава военной администрации города Тимур Ткаченко отрицал, что ведет политическую борьбу.

В дело вступают новые игроки — зачем Порошенко борьба с мэром Киева

Так или иначе, конфликт который уже всплыл на международном уровне вряд ли можно считать чисто слухами. И в него, согласно информации информированных источников "Телеграфа", уже втягиваются новые игроки. Они утверждают, что вокруг данного конфликта ходят разговоры о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы может встать на сторону ОП.

Причины — их, по данным наших собеседников, может быть сразу несколько. Но одна из них может отражать желание Порошенко снять с себя санкции и избавиться от преследования.

Подливают масла в огонь и действия самого Кличко. Он по данным наших источников, отказался снимать с должности своего зама Николая Поворозника. Об этом глава Киева заявил на согласительном совете 22 сентября.

После этого, как утверждается, депутаты всех фракций Киевсовета, кроме УДАРА, демонстративно встали и покинули зал заседания в знак протеста.

Поворозник раздора — страсти вокруг Киевсовета накаляются

Николай Поворозник

В конце апреля 2025 года в сети распространилось видео, на котором снято, как во время Дня траура в Киеве по погибшим в результате российского удара, который был нанесен 24 апреля, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала".

Чиновники устроили праздник на закрытой территории

В то же время Поворозник в Facebook написал, что журналистское расследование — это манипуляции, направленные на дискредитацию чиновников КГГА. Он уверял, что никакого празднования, музыки, подарков, веселья не было, а просто "сидели коллеги, ужинали и общались".

При этом, Поворозник занимает должность первого заместителя председателя КГГА с 21 декабря 2017 г. В 2020 году Поворозник был временно отстранен от исполнения обязанностей на должности первого заместителя главы КГГА. Тогда он попал в скандал, связанный с подозрением во взяточничестве, но проходил по делу как свидетель. После завершения расследования в марте 2021 г. Поворозник вернулся к своим должностным обязанностям.

История с якобы тусовкой в День траура не осталась без последствий. 10 июля депутаты Киевсовета выразили недоверие Николаю Поворознику. Процесс был инициирован депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Витренко. А принятое решение предусматривало также запрет Поворознику пользоваться служебным имуществом.

Более того, Витренко добавлял, что Поворозник должен уйти с должности и сейчас "ход за мэром". Однако на конец сентября, как можно видеть, хода не последовало.

Кличко прижимают и просят уйти

Андрей Витренко

Решение Кличко 22 сентября создало благоприятную ситуацию для Витренко инициировать выражение недоверия уже самому мэру. Что еще больше привлекает внимание, учитывая слухи о вступление Порошенко в игру и новый виток конфликта.

"Я как депутат Киевского городского совета зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Виталия Кличко. Это не политический жест — это реакция на многолетнее бездействие и неэффективность столичных властей… Если директор города, как называет себя Кличко, не справляется со своими обязанностями, значит, Киеву нужен новый — эффективный, ответственный и способный действовать в интересах общества. Ибо так, как есть сейчас, продолжаться не может", — заявил Витренко.

Витренко требует ухода Кличко

У Порошенко скрытая обида? Что еще может натолкнуть его на вражду

Кличко и Прокопив

Еще одной причиной для Порошенко вступить в противостояние, как указывают наши источники, может стать обида на самого Кличко. Собеседники говорят, что Порошенко мог затаить злость на мэра из-за того, что тот не "заступился" за его партийного соратника — заместителя председателя КГГА Владимира Прокопова.

Прокопов являлся председателем фракции ЕС в Киевсовете, но был отстранен мэром от должности после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

Заместитель председателя КГГА тогда также завил, что за должность заместителя председателя никогда не держался, "поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы".

Несмотря на "добровольный" уход, поговаривают, что этот эпизод до сих пор припоминает Порошенко.

