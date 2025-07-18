Суд арештував 1,5 млрд активів екснардепа, відомого зв'язками з Януковичем і боротьбою з Кличком

Слідчі встановлюють масштаб завданих Україні збитків, які можуть сягати кількох сотень мільйонів гривень

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора та передав понад 1,5 мільярда гривень арештованих активів в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці кошти, ймовірно пов'язані з відмиванням грошей, виявилися частиною масштабної схеми.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань. Йдеться про кошти й цінні папери, що зберігалися на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург.

Як заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, власником цих активів є колишній народний депутат Володимир Макеєнко, який у минулому обіймав посади заступника голови фракції Партії регіонів та голови Київської міської державної адміністрації (у 2014 році — під час Революції Гідності).

За даними слідства, Макеєнко роками приховував прибутковий бізнес за кордоном, використовуючи офшорні компанії в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. "Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував", — зазначили в ДБР.

У вересні 2024 року слідчі Бюро офіційно повідомили фігуранту про підозру. Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України (СБУ).

Також правоохоронці перевіряють завдану державі шкоду, яка, за попередніми оцінками, сягає сотень мільйонів гривень. Зусилля спрямовані на повне відшкодування збитків.

Що відомо про Володимира Макеєнка

Володимир Макеєнко

Володимир Макеєнко — народний депутат семи скликань Верховної Ради (I, III–VII), ексглава КМДА, колишній заступник голови фракції Партії регіонів. У 2014 році призначений головою КМДА указом Януковича — у розпал подій Революції Гідності. Після втечі Януковича вийшов із партії.

У минулому був власником телеканалу "Прямий" (2017–2021).

Крім того, чинний мер Києва Віталій Кличко та Володимир Макеєнко змагалися за посаду очільника столиці на виборах 2015 року. Кличко представляв "Солідарність" і йшов на другий термін, а Макеєнко від "Нашого краю" критикував його роботу і пропонував власне бачення розвитку столиці.

У 2023 році ДБР провело обшуки в будинку та офісах, пов'язаних із Макеєнком. Його підозрювали в легалізації доходів на суму понад 500 млн грн та ухиленні від сплати податків у 2011-14 роках.

Макеєнко народився 17 липня 1965 року в місті Клинці, Брянська область (РФ). Має 2 вищі освіти: закінчив Ленінградську академію цивільної авіації та Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка. У 1988-1991 роках був членом КПРС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна відкрито кримінальне провадження за фактами ухилення від військової служби та шахрайства. Обшук у його помешканні правоохоронці провели 11 липня.