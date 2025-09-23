Трамп змінив позицію щодо України? Чим закінчилася зустріч із Зеленським

Дональд Трамп зробив несподівану заяву за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським

У вівторок, 23 вересня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку. До цього вони були присутні на відкритті Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй.

За підсумками зустрічі зі своїм українським колегою, голова Білого дому опублікував у соцмережі Truth Social свої висновки.

"Після того, як я познайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України та Росії, і побачивши економічні труднощі, які це викликає у Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу здатна боротися і ОДЕРЖАТИ ПЕРЕМОГУ, повернувши собі всю територію в її первісних кордонах. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, відновлення кордонів, звідки почалася ця війна, цілком реальне", — написав Трамп.

Він заявив, що Росія веде безглузду війну вже три з половиною роки. При цьому справжня військова держава мала виграти її менше, ніж за тиждень. На думку Трампа, такі скромні військові успіхи не роблять Росії честь. Трамп також додав, що "вони виглядають паперовим тигром". Коли люди, які живуть у Росії, дізнаються, що насправді відбувається з війною, зіткнутися з дефіцитом бензину та іншими проблемами, тоді Україна зможе повернути собі всю територію та, можливо, навіть більше.

Президент США також зазначив, що Україна має сильний дух і стає тільки сильнішою. Він заявив, що зараз саме той час, коли Україна має діяти, оскільки Росія зазнає економічних труднощів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

"У будь-якому випадку, я бажаю обом країнам найкращого. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважатиме за потрібне. Удачі всім!", — резюмував Трамп.

Заява Трампа

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп довіряє йому більше, ніж Путіну. Американський президент зрозумів, що глава Кремля ділився з ним "інформацією, далекою від правди".

"Я дуже вдячний Трампу. Зараз деталями поділитися не можу. Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті", — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський прилетів до Трампа з великими планами. Українська сторона покладала на неї великі надії, особливо щодо гарантій безпеки та закупівель української зброї. Водночас експерти висловлювали скептичні оцінки щодо можливих результатів переговорів.