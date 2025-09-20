Путін зробив один висновок і тому продовжує обстрілювати Україну - ЗМІ

Вирішальну роль відіграла зустріч з Трампом на Алясці

Очільник Росії Володимир Путін вирішив, що найкращий спосіб змусити Україну на переговори на умовах Москви — ескалація війни. Саме тому РФ посилила атаки та удари по енергетичній мережі та інфраструктурі.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела у Кремлі. Співрозмовник видання вважає, що Путін побачив справжню позицію Трампа і вже не боїться його втручання у війну.

Очільник Росії має намір продовжити атаки на енергетику України та столиці. Як кажуть джерела, залякування президента США Дональда Трампа не спрацювали бажаним чином. Адже після зустрічі на Алясці Путін "побачив позицію" голови Білого дому. В Кремлі переконані, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну.

Навіть нещодавні слова про те, що президент США розчарований Путіним не вплинули на нього. До слова, це досить добре демонструє масштабна атака на Дніпро та Миколаїв 20 вересня. Внаслідок, якої у містах пролунали десятки вибухи, є руйнування будинків та постраждалі.

"Для Путіна важливо показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію ситуації, – сказала Віта Співак, аналітик з питань Росії з лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners. — Путін намагається збільшити свій вплив для наступного раунду переговорів щодо України, коли б він не відбувся".

Ці слова підкреслює і тактика Москви, яка нібито демонструє ознаки стриманості з боку Вашингтона. Кремль продовжує просувати війну на виснаження і таким чином хоче змусити Україну піти на поступки. Путін вважає, що така ескалація готує підґрунтя до майбутніх переговорів.

